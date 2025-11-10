Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arda Turan'ın Shakhtar'ından tarihi fark: 7 golle şov yaptı, zirvede arayı açtı

Arda Turan'ın Shakhtar'ından tarihi fark: 7 golle şov yaptı, zirvede arayı açtı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shahktar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde konuk ettiği SK Poltava'yı 7-1 mağlup etti ve ikinci ile puan farkını 4'e yükseltti.

Teknik Direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shahktar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 12. haftasında SK Poltava'yı 7-1 mağlup ederek zirveye farkı açtı.

MAÇTA TAM 8 GOL

Arena Lviv'de oynanan maçı Shakhtar Donetsk, 7-1 kazandı. Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Marlon Gomes, 17. dakikada penaltıdan Pedrinho, 57. dakikada Eguinaldo, 60. dakikada Ocheretko, 82. dakikada Newerton, 90. dakikada Konoplia ve 90+3. dakikada Pidlepych'in kendi kalesine attı. SK Poltava'nın tek golünü ise 53. dakikada Denis Galenkov'dan geldi.

ZİRVEDE FARKI YÜKSELTTİ

Arda Turan ekibi Shakhtar, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve en yakın takipçisi Polessya ile arasındaki puan farkını 4’e yükseltti.

3 MAÇTA 14 GOL

Son oynadığı üç maçta rakip ağlara 14 gol gönderen Shakhtar Donetsk, bu sezon toplam gol sayısını 29'a yükseltti ve ligin en golcü takımı ünvanını aldı.

