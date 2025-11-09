Real Madrid'in kâbusu sürdü: Bir kez daha hüsranla ayrıldılar

İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Arda Gülerli Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı.

Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonlandı.

ARDA GÜLER 90 DAKİKA SÜRE ALDI

Milli yıldızımız Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

VALLECANO KABUSU 4 YILA ÇIKTI

Bu sonucun ardından Vallecano deplasmanında üst üste dört yıldır kazanamayan Real Madrid, 31 puanla liderliğini sürdürdü. Rayo Vallecano ise puanını 15 yaptı ve 12. sırada yer aldı.

Milli aranın ardından Real Madrid, LaLiga'nın 13. haftasında Elche deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, Real Oviedo'ya konuk olacak.