İsrail siyasetinde tansiyonu bir anda yükselten gelişme, hafta sonu Tel Aviv’de adeta alarm durumuna geçilmesine neden oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin bölgedeki yükselen etkisi ve Ankara’nın Gazze politikasının kabinede oluşturduğu derin huzursuzluk nedeniyle apar topar acil toplantı kararı aldı.

İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Pazar günü yapılan kabine toplantısında Türkiye’nin Kudüs ve Tel Aviv’deki diplomatik misyonlarının “derhal kapatılması” çağrısında bulundu.

TÜRKİYE KORKUSU KABİNEYİ TOPARLADI

Chikli toplantıda, Türkiye’nin İsrail’de "büyük siyasi etki oluşturduğunu" iddia etti.

Ankara’nın kararlı ve sert açıklamalarının Tel Aviv yönetiminde ciddi bir huzursuzluğa neden olduğunu, kabinenin bu nedenle özel gündemle toplandığı duyurdu.

"TÜRK MİSYONLARI KAPATILSIN" ÇAĞRISI

İsrailli bakan, "Erdoğan’ın tüm temsilcilerini egemenlik alanı Kudüs’ten çıkarmalıdır” dedi. Ankara’nın bölgedeki duruşunu hedef alan Chikli, Türkiye’nin Kudüs’teki varlığını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar istedi.

Chikli ayrıca, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) “kültürel programları kullanarak siyasi faaliyet yürüttüğünü” iddia ederek ajansın yasaklanmasını talep etti.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ İSRAİL’İ RAHATSIZ EDİYOR

İsrail medyasında, daha öncede Türkiye’nin Gazze krizindeki sert tavrı, Filistin’e yönelik uluslararası destek çağrıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail karşısında net pozisyonu Tel Aviv yönetimini baskı altına aldığı yorumlarına yer verilmişti.

İsrail-Türkiye ilişkileri Gazze savaşından bu yana gerilimli ilerlerken, Ankara’nın diplomatik ağırlığını artırması Tel Aviv’de giderek büyüyen bir kaygıya dönüştü.

ANKARA’NIN ETKİSİ ARTIYOR: "DÜŞMAN DEVLET" SUÇLAMASI

Bakan Chikli, Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerinin kapatılması çağrısını şu sözlerle noktalandı:

"Hiçbir kendine saygısı olan bu tepkileri tolere etmez."

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası