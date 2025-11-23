Tarih boyunca Filistin’e destek oldukları için ülkesinin kurban seçildiğini söyleyen Sudan Büyükelçisi Tayeb, “Birçok ülkeden çok sayıda paralı militan getirildi. Bunları da Mossad eğitiyor” dedi.

YILMAZ BİLGEN - Sudan Büyükelçisi Nader Yusuf el Tayeb, ülkesindeki katliamın arkasında İsrail’in olduğunu söyledi. Tarihe geçen kanlı katliamlara sahne olan Sudan’da yaşananları gazetemize anlatan Büyükelçi Tayeb “şu ana dek 107 farklı toplu katliam kaydettik” dedi. Bu uluslararası kanlı komplonun arkasında İsrail’in olduğunu söyleyen Tayeb “Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) vekalet aparatı olarak kullanıyorlar. İşgal edilen Sudan topraklarında Mossad cirit atıyor. Hatta katliama katılanları eğitiyorlar. Gazze pratiğini Sudan’da tekrar ediyorlar. Hatta işgalci teröristlere ‘sakın esir almayın, tüm canlıları öldürün, her yeri yakın ve geride sakın şahit, iz bırakmayın’ diyorlar” ifadesini kullandı.

Büyükelçi Tayeb katliamın perde arkasını gazetemize anlattı: Filistin’e destek verdik, Sudan kan gölüne döndü

Gazetemizin sorularını cevaplandıran Büyükelçi Tayeb, Sudan’ın İslami kimliği ve İsrail’e karşı duruşuna özel vurgu yaptığı açıklamalarında yaşadıkları işgal ve katliama dair şu ifadeleri kullandı:

Sudan devlet ve millet olarak İsrail’i tanımayan nadir ülkelerden birisi. Bununla birlikte el-Fetih’ten Hamas’a bütün Filistin direniş önderlerine ev sahipliği yaptık. Direnişe siyasi, askeri destek verdik. Şimdi İsrail hem Nil’den Fırat’a tüm coğrafyayı rehin alma hem de Filistin’e verdiğimiz destek nedeniyle 50 milyon Sudanlı’yı cezalandırma planını uygulamaya çalışıyor. Elbette onunla birlikte içeriden ve dışarıdan bu kanlı projeye destek veren bir konsorsiyum gerçeği de mevcut. Sudan’da bir iç savaş yok. Yaşanan hadise kesinlikle iki komutanın iktidar mücadelesi falan değil. İsrail’in hedefi haritada Sudan diye bir ülkenin kalmaması. Ve bu öfkeye on binlerce kurban verdik. El-Faşir dünya katliam tarihine böyle geçti.

YARGILANMAMA SÖZÜ

İsrail’in bugüne kadar işlediği hiçbir katliamın hesabını vermediğini hatırlatan Büyükelçi Tayeb “artık vekalet aparatlarına da ‘ben arkanızdayım. Siz yakın, yıkın. Bakın bana kimse hesap soramıyor. Sizi de yargılatmam. Hiçbir biçimde yerel ya da uluslararası ceza almayacaksınız’ garantisi verdi. Sudan zor bir imtihanla karşı karşıya. Bizi de en iyi Türkiye halkı anlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşme çok etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet nezdinde sergilenen siyaset ve diplomasi trafiği katliamın dünya gündemine taşınmasında hayati rol oynadı. Hatta Sudan’ın çığlığını dünyaya duyuran ülke Türkiye oldu diyebilirim” şeklinde konuştu.

İsrail ve BAE’nin desteklediği Hızlı Destek Kuvvetlerinin ele geçirdiği el-Faşir şehrinde en az 27 bin kişinin katledildiği tahmin ediliyor.

DELİLLER ELİMİZDE

Vahşetin bütün delilleri elimizde diyen Sudan Büyükelçisi el Tayeb, 1 milyon insanın göç yollarında ağır sefalet yaşadığını hatırlattı ve “DEAŞ dahil bütün küresel terör unsurları ile bize saldırıyorlar. Ordumuz ve halkımız bu savaşı kazanacak ancak emin olun İsrail durmayacak. Afrika’yı ve hatta bütün İslam dünyasını paramparça etmedikçe siyonistlerin durmayacağını görmek zorundayız. BAE’yi kullanarak ‘Arap Baharı’nı felç ettiler. Filistin, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen’in durumu ortada. Maalesef bu tehdidin farkında olan neredeyse tek ülke Türkiye” tespitinde bulundu.

YİLMAZ BİLGEN

