ESMA ALTIN - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Merkezî Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) günlük ortalama 1,7 milyon kişiye randevu verdiğini ifade ederek, dünyada bu ölçekte ve bu seviyede hizmet veren tek hastane planlama sistemi olduğunu söyledi.

Bakan Memişoğlu, “Randevu sorunu var, deniliyor. Bugün ‘Randevu alamadım’ diyen vatandaşımız varsa, kendi aile hekimine gider, eğer gerçekten aile hekimi o hastanın herhangi bir hastanede randevu ihtiyacı varsa alabildiğini görecek. Şimdiye kadar 6 milyon vatandaşımıza aile hekimleri hastanelerden randevu alabildi” dedi. Yoğunluğu azaltmak için randevu talebi yüksek branşlarda poliklinik sayısını artırdıklarını, mesai kaydırma uygulamalarını yaygınlaştırdıklarını, vatandaşlara mesajlarla randevularını hatırlattıklarını belirten Memişoğlu, bu tedbirlerle randevu problemini yüzde 90 azalttıklarını kaydetti.

Bakan Memişoğlu, OECD’nin raporuna dikkat çekerken, “Hastaların yüzde 22’sinin bir-iki ay beklediği, yüzde 26’sının iki ay ile bir sene arasında beklediği görülüyor. Yüzde 4’ü de uzman hekimden randevu alabilmek için bir seneden fazla beklemek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı. Aile hekimliklerinde reçete yazmanın kısıtlandığına yönelik iddialara cevap veren Memişoğlu, şöyle konuştu: Yazdıkları reçetelerin üçte biri antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaçlardan oluşuyordu. Akılcı ilaç kullanımı doğrultusunda yapılan düzenlemelerle bu ilaçların kullanım oranı beşte bire kadar geriledi. Aile hekimlerinin düzenli aralıklarla kronik hastalık ve kanser taramaları yapmalarını teşvik edecek düzenlemelerle obezite, kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların taramalarında büyük bir artış sağlandı. Son bir yılda toplam 105 milyon tarama ve izlem yapıldı.

412 HEKİM GİTTİ, 249 HEKİM GELDİ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu, hekimlerin yurt dışına gittiğine yönelik eleştirilere cevap verdi. Memişoğlu, “Toplam 233 bin hekimimizden 2025 yılında yurt dışına giden hekim sayımız sadece 412. Bunun yanında geçmiş yıllarda yurt dışına giden hekimlerimizden 249’u bu yıl ülkemize dönerek sağlık sistemimize katıldı. 2024 yılında 15 bin 382 hekimimiz tıp fakültelerimizden mezun olmuştur” dedi. Memişoğlu, ücretsiz verilen sigarayla mücadele ilaçları sayesinde 1,5 milyon kişinin tütün bağımlılığından kurtulduğunu söyledi.

438 MR CİHAZI VE 689 BT HİZMETTE

Sağlık Bakanı Memişoğlu, kamu hastanelerinde 438 MR ve 689 BT cihazıyla hizmet verildiğini, 2025 yılının ilk on ayında yaklaşık 16 milyon MR ve 17 milyon BT çekimi gerçekleştirildiğini paylaştı. Bakan Memişoğlu, tetkikler için ortalama randevu süresinin USG’de (DOPPLER USG) 5 gün, MR’da 9 gün, BT’de ise 2 gün olduğunu belirterek “Acil hastalarımıza gerekli tüm tetkikler ve görüntüleme hizmetleri anında verilmektedir” dedi. Memişoğlu ayrıca, akılcı görüntüleme programı olan RADİS’i 2026 yılında devreye alacaklarını duyurdu.

