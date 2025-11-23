Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi santralleri (GES) için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarında başvuru sürecini tamamladı.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Bu yıl içinde yapılacak toplam 650 megavat bağlantı kapasitesini kapsayan 8 ayrı yarışmaya 38 şirketten 77 başvuru geldi. Güneş enerjisinde yeni bir dönemi başlatacak projeler ise; Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa illerinde yer alıyor. YEKA GES-2025 yarışmaları, başvuruların evrak inceleme süreci tamamlandıktan sonra 25 Kasım’da gerçekleştirilecek.

SEKTÖRE YENİ PERSPEKTİF

Manisa’daki Demirköprü Barajı’nda kurulacak 35 megavat kapasiteli yüzer GES projesi, sektör tarafından “ilk büyük ölçekli örnek” olarak takip ediliyor. Projeye 11 şirketin başvurmuş olması, yüzer GES teknolojisine yönelik yatırım iştahını ortaya koyuyor. Yüzer GES sistemleri, kara üzerindeki santrallere göre önemli avantajlar sunuyor. Tarım alanları, yerleşim yerleri ve korunan bölgelerin baskı altına alınmaması, suyun soğutma etkisi sayesinde panel verimliliğinin artması ve buharlaşmayı azaltarak su yönetimine katkı sağlaması, yüzer sistemlerin stratejik önemini artırıyor. Bu teknoloji, yerli ekipman üretimi ve AR-GE faaliyetleri açısından da yeni bir pazar oluşturma potansiyeli taşıyor.

FİYAT VE TEŞVİKLER

YEKA GES-2025 kapsamında tavan fiyat 5,50 avro-cent/kWh, taban fiyat 3,25 avro-cent/kWh olarak belirlendi. Tabandaki fiyat teklifinde megavat başına 10 bin avro katkı payı uygulanacak. Üretilen elektrik, 60 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek, sonrasında ise 20 yıl alım garantisi sağlanacak.

YENİ HAMLE: DENİZ ÜSTÜ RÜZGÂR ENERJİSİ

Türkiye, GES’nin ardından deniz üstü rüzgâr enerjisini (offshore) öncelikli alan olarak belirledi. Çinli şirketlerle yürütülen ortak üretim ve AR-GE çalışmaları, türbin maliyetlerini düşürerek yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Türkiye’de güneş ve rüzgârda mevcut 38 bin megavatlık kurulu gücün 2035’e kadar 120 bin megavata çıkarılması planlanıyor. YEKA modeliyle güneş ve rüzgârda büyük ölçekli yarışmalar düzenleniyor ve öngörülebilir hâle geliyor. Rüzgâr enerjisi için YEKA RES-2025 başvuruları 2 Aralık’ta alınacak.

