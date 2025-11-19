EPDK ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle yürütülen Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’nda yenilikçi enerji girişimlerine 2 milyon 250 bin lira ödül verilirken, sektör temsilcileri yerli teknoloji ve inovasyona desteğin artarak süreceğini vurguladı.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen, İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle yürütülen Enerjim Sensin Hızlandırma Programı kapsamında enerji alanındaki yeni fikirler ödüllendirildi.

Bu yıl final sahnesinde yer alarak pazara açılmak isteyen üç girişime jüri değerlendirmesiyle toplamda 2 milyon 250 bin lira nakdi ödül verildi.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, sektörün tüm alanlarında AR-GE’nin kritik öneme sahip olduğunu belirterek “Geçen yıl devreye aldığımız gücün neredeyse yüzde 90’ı rüzgâr ve güneş. Bu yıl devreye alınması planlanan 8 bin megavatın üzerindeki kapasitenin de neredeyse tamamının yenilenebilir kaynaklı. Yerli fikir ve teknolojilere desteğimiz sürecek” dedi.

Enerji dağıtım hizmetlerinin geleceğinde altyapı kadar dijital çözümler ve inovatif yaklaşımların da belirleyici olduğunu dile getiren EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Öz ise “Bu alanlarda geliştirilecek her fikir sistem verimliliğini artıracak, kayıpları azaltacak, müşteri memnuniyetini artıracak ve arz güvenliğini güçlendirecektir. EPDK’nın düzenlemelerini inovasyonu teşvik edecek ve teknoloji yatırımlarını kolaylaştıracak şekilde tasarladık. Buradaki her fikir Türkiye’nin enerji altyapısına entegre olabilecek potansiyele sahip” diye konuştu.

