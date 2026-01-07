Sinop'un Erfelek ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında yollar karla kaplandı. 41 yaşındaki Şenel Yılmaz’ın karlı yolda yaptığı hareket şoke etti.

İlerleyen aracından inerek, yavru bir domuzu elleriyle yakalayan Yılmaz, o anları cep telefonu kamerası ile arkadaşına kayıt altına aldırdı.

Domuza zarar vermeyi düşünmediğini, kimsenin de bu hareketi örnek almaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, o anları şöyle anlattı:

Köyümden Erfelek'e gelirken domuz sürüsüyle karşılaştık. Daha önce de yakalamıştım ama o zaman kameraya almamıştım. Bu sefer bir anı olsun diye yakaladım ve sonra saldım. Kimse buna özenmesin. Kucağıma aldığımda karın içine battık. Domuzu önüme koyarak kardan çıkabildim. Benim için kötü bir an değildi, aksine güzel bir anıydı. Videolarda sonradan fark ettim, sigara da yanıyormuş. Domuza zarar vermedim, amacım zarar vermek olsaydı salmazdım.