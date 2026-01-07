Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kentte şoke eden olay! Domuzu elleriyle yakaladı
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sinop’ta yaşanan bir olay hayrete düşürdü. Bir domuzu elleriyle yakalayan vatandaş, “Bir anı olsun diye yakaladım, zarar vermedim, amacım zarar vermek olsaydı salmazdım” dedi.
Sinop'un Erfelek ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında yollar karla kaplandı. 41 yaşındaki Şenel Yılmaz’ın karlı yolda yaptığı hareket şoke etti.
ELLERİYLE YAKALADI
İlerleyen aracından inerek, yavru bir domuzu elleriyle yakalayan Yılmaz, o anları cep telefonu kamerası ile arkadaşına kayıt altına aldırdı.
Domuza zarar vermeyi düşünmediğini, kimsenin de bu hareketi örnek almaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, o anları şöyle anlattı:
Köyümden Erfelek'e gelirken domuz sürüsüyle karşılaştık. Daha önce de yakalamıştım ama o zaman kameraya almamıştım. Bu sefer bir anı olsun diye yakaladım ve sonra saldım. Kimse buna özenmesin. Kucağıma aldığımda karın içine battık. Domuzu önüme koyarak kardan çıkabildim. Benim için kötü bir an değildi, aksine güzel bir anıydı. Videolarda sonradan fark ettim, sigara da yanıyormuş. Domuza zarar vermedim, amacım zarar vermek olsaydı salmazdım.
1 METREYİ AŞTI
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığını belirten Yılmaz’ın görüntüleri sosyal medyada da dikkat çekti.
Olayın tamamen anlık bir refleks olduğunu belirten Yılmaz, bilinçsiz kişilerin yaban hayvanlarına yaklaşmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz “Enseden tutup kafa kısmını kendime yanaştırmadım. Kesinlikle önermiyorum” dedi.