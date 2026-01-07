TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl—2025’te otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları 1 milyon 368 bin 400 adet ile rekor kırdı. Markalar bazında Fiat liderlikten düştü. 2024’te toplam pazarda ikinci olan Renault, geçen yıl 144 bin adedi aşan satışıyla birinci sıraya çıktı. 2024 yılının üçüncüsü Ford, 2025’te dördüncü oldu. Volkswagen toplam satışlarda geçen yıl ilk 3’e girmeyi başardı. 2024 ‘te ilk 10’da yer alan Çinli Chery, 2025’te yerini bir başka Çinli BYD’ye bıraktı.

- Otomotiv sektöründe 2025 yılının karnesi belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan verilere göre; -Ocak-Aralık 2025 döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları 1 milyon 368 bin 400 adet oldu. -Bu rakam, önceki yıla göre satışlarda yüzde 10,49 oranında artışa işaret etti.

-Aynı zamanda 2025 yılında toplam otomotiv pazarında bütün zamanların yıllık rekoru da elde edildi. -Hafif ticari araçlar dışında sadece otomobil satışları geçen yıl yüzde 10,62 yükselişle 1 milyon 84 bin 496 adet olarak gerçekleşti. -Otomobilde 2025 yılında yüzde 61,9 pay ve 671 bin 819 satışla en çok SUV gövde yapısı tercih edildi. -Elektrikli otomobil satışları da geçen yıl 191 bin 960 adede yükseldi ve toplam otomobil satışlarından yüzde 17,7 pay aldı.

2025’TE EN ÇOK SATAN MARKALAR 1-Renault: 144 Bin 331 Adet 2-Fiat: 118 Bin 641 Adet 3-Volkswagen: 112 Bin 287 4-Ford: 109 Bin 585 5-Toyota: 92 Bin 381 Adet 6-Peugeot: 86 Bin 459 Adet 7-Opel: 75 Bin 487 Adet 8-Citroen: 71 Bin 44 Adet 9-Hyundai: 67 Bin 12 Adet 10-BYD: 45 Bin 537 Adet

2024’TE EN ÇOK SATAN MARKALAR 1-Fiat: 138 Bin 749 Adet 2-Renault: 133 Bin 596 Adet 3-Ford: 104 Bin 907 Adet 4-Volkswagen: 96 Bin 968 Adet 5-Peugeot: 73 Bin 542 Adet 6-Hyundai: 62 Bin 913 Adet 7-Opel: 62 Bin 456 Adet 8-Citroen: 61 Bin 228 Adet 9-Toyota: 61 Bin 22 Adet 10-Chery: 57 Bin 47 Adet

LİDER DEĞİŞTİ Renault, hafif ticari ve otomobil toplam satışında geçen yıl 144 bin adedi aşan satışıyla ilk sıraya çıktı. 2024 yılında Renault, ikinci sırada yer alıyordu. Önceki yılın lideri Fiat ise, 2025’te toplam satışlarda yaklaşık 20 bin adet ivme kaybederek ikinci sıraya düştü.

Bu arada 2024 yılının üçüncüsü Ford, 2025’te dördüncü oldu. Volkswagen toplam satışlarda geçen yıl ilk 3’e girmeyi başardı. Toyota da 2025’te beşinci olarak, geçen yılın yükselen markaları arasında dikkat çekti. Bu arada 2024 yılında ilk 10’da yer alan Çinli Chery, 2025’te yerini bir başka Çinli BYD’ye bıraktı.

