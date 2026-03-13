Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de 3 oyuncusunun cezalı duruma düştüğü maçta Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti ve ligde dört maç sonra kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Antalya Arena'da oynanan müsabakayı konuk Gaziantep FK, 4-1'lik sonuçla kazandı.

Gaziantep Futbol Kulübü'ne galibiyeti getiren golleri 59 ve 76. dakikalarda Mohamed Bayo, 65. dakikada Kacper Kozlowski ve 82. dakikada Drissa Camara attı. Ev sahibinin tek golü ise 90+4. dakikada Ramzi Safouri'den geldi.

3 İSİM CEZALI

Antalyaspor ile karşılaşan Gaziantep'te sarı kart gören Arda Kızıldağ, Lungoyi ve Nazım Sangare, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Bu sonuçla ligde 4 maçlık aranın ardından ilk galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 33 yaptı ve maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 24 puanla 14. sırada kaldı.



