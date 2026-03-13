Kolombiya, Brezilya ve Meksika, Orta Doğu’da tırmanan çatışmalara ilişkin ortak açıklama yayımlayarak 'acil ateşkes ve diplomatik çözüm çağrısı' yaptı. Üç ülke, sorunların uluslararası hukuk ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Latin Amerika ülkeleri Kolombiya, Brezilya ve Meksika, Orta Doğu’da devam eden çatışmalarla ilgili ortak bir bildiri yayımladı. Üç ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada, bölgede acil ateşkes sağlanması ve diplomatik çözüm yollarının devreye sokulması çağrısında bulunuldu.

Ortak bildiride, devletler arasında yaşanan anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğine dikkat çekilerek uluslararası diplomasinin önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, mevcut gerilimin daha fazla tırmanmaması için tarafların diyalog ve müzakere zeminine dönmesi gerektiği ifade edildi.

KATKI SUNMAYA HAZIRIZ VURGUSU

Bildiride, “Diyalog ve müzakereye alan açılması amacıyla Orta Doğu’daki mevcut çatışmada acil ateşkes ve diplomatik çözümün hayata geçirilmesini gerekli görüyoruz.” denildi.

Üç ülke ayrıca, siyasi ve müzakereye dayalı yöntemlerin kalıcı barış için kritik olduğunu belirterek, taraflar arasında güven inşa edecek barış süreçlerine katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası