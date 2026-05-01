1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle bankacılık işlemleri ve kamu hizmetlerinin çalışma düzeni yeniden gündeme geldi. ''1 Mayıs bankalar açık mı, EFT ve havale yapılabiliyor mu?'' sorgulanırken bugün para transferi dahil birçok işlem yapmak isteyen vatandaşlar, şubelerin açık olup olmadığını merak ediyor.

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil kapsamında yer alması nedeniyle Türkiye genelinde bankalar hizmet vermiyor. 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs günü kamu ve özel tüm bankaların şubeleri kapalı oluyor. Bu nedenle gişe işlemleri, müşteri temsilcisi destekli işlemler ve şubeden yapılan tüm bankacılık faaliyetleri gerçekleştirilemiyor.

1 MAYIS EFT VE HAVALE YAPILABİLİYOR MU?

1 Mayıs resmi tatil gününde banka şubeleri kapalı olsa da dijital bankacılık sistemleri çalışmaya devam ediyor. Aynı bankadan havale işlemleri de gün boyunca anlık olarak gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca FAST sistemi üzerinden yapılan para transferleri, belirlenen limitler dahilinde 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde karşı hesaba ulaşıyor.

Farklı bankalar arasında yapılan standart EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle anında tamamlanmıyor. EFT işlemleri bir sonraki iş günü gerçekleşiyor.

1 MAYIS BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

ATM’ler, mobil uygulamalar ve internet bankacılığı kanalları üzerinden birçok işlem yapılabiliyor. Para çekme ve yatırma, fatura ödeme ve kredi kartı işlemleri kesintisiz şekilde devam ederken, şube onayı gerektiren işlemler için tatilin sona ermesi gerekiyor.

