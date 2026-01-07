Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi sadece 2026 yılının ilk haftasında %6,77 prim yaparak 12 bin seviyesini aştı. BİST 30 kapsamında bakıldığında; 1 Aralık’tan itibaren daha belirgin başlayan yükseliş trendinde Aselsan %40 primle borsanın yıldızı oldu. Onu Astor Enerji ve Türk Altın İşletmeleri takip etti. PETKİM, SASA Polyester ve Emlak Konut GYO ise en az yükselenler arasında ilk sıralarda yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul 2026 yılına hızlı başlarken, BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 12.023 puandan tamamladı ve rekor kapanışa imza attı. Endeks gün içinde en yüksek 12.032 seviyesini test ederek yeni zirve seviyesini de gördü.

Bu arada 29 Aralık’ta 11.151’den kapanış yapan endeks, son 5 işlem gününde 1000 puana yaklaşan prime imza attı.

Borsada daha belirgin yükseliş trendi ise aralık ayı ile birlikte başladı. Kasım ayında 10.898 puandan kapanış yapan endeks, aralık aynı %3,33 primle 11.261’den tamamladı. Ocak ayındaki yükseliş ise ilk haftadan %6,77 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK YÜKSELENLER

Borsadaki yükseliş, hacimli ve büyük hisselerde gerçekleşen alımlarla destek buldu. 1 Aralık tarihinden itibaren BİST 30 endeksi kapsamındaki büyük şirketlerde, %10 ve üzerinde prime ulaşan hisseler şöyle sıralandı:

-ASELS: 257,00 TL (%40,13)

-ASTOR: 118,40 TL (%30,68)

-TRALT: 44,20 TL (%26,50)

-TOASO: 277,25 TL (%20,65)

-GUBRF: 366,50 TL (%17,19)

-AKBNK: 74,40 TL (%14,90)

-TAVHL: 314,25 TL (%13,04)

-SAHOL: 92,00 TL (%12,33)

-FROTO: 98,25 TL (%10,68)

EN AZ YÜKSELENLER

Yine aynı dönemde BİST 30 kapsamında en az prim yapan ilk 5 hisse ise şunlar oldu:

-PETKM: 17,00 TL (%0)

-SASA: 2,93 TL (%0,34)

-EKGYO: 21,68 TL (%2,65)

-TUPRS: 200,00 TL (%2,67)

-PGSUS: 206,80 TL (%2,89)

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Türkiye ekonomisi 2026 yılına pozitif bir başlangıç yaptı. Buna göre;

-2025 yılında enflasyon %30,89 ile beklentinin altında kaldı.

-2 yıllık tahvil faizi %36 sınırına çekilerek, son 25 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

-Türkiye’nin CDS risk primi 204’e kadar düştü ve 2018’den bu yana en dip seviyelere geldi.

-2026’da da enflasyon ve faizlerde düşüş teması öne çıkarken, bu tablonun borsa şirketlerinin kârlılıklarının pozitif etkileneceği bekleniyor.

-Yabancı yatırımcıların da son haftalarda giderek artan alımları borsanın ivmelenmesini destekledi.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

