ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile artan gerilim nedeniyle Lübnan’daki gerekli olmayan diplomatlar ile aile üyelerinin geçici olarak ülkeden ayrılmasını istedi.

Associated Press'e (AP) bilgi veren bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İran ile artan gerilim nedeniyle "gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin" Lübnan'dan ayrılmasının istendiğini belirtti.

Yetkili, Lübnan'daki söz konusu personelin geçici olarak ülkeden ayrılacağını kaydetti.

İsmini vermek istemeyen başka bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu hafta sonu İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretleri erteleyebileceğini ifade etti.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

