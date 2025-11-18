Mart ayında Türk SİHA’ları alan Sudan ordusu, İsrail’in desteklediği darbeci Hızlı Destek Kuvvetlerinin işgali altındaki Bara ve Um Seyyale’yi kurtardı

YILMAZ BİLGEN - Sudan ordusu, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ve İsrail destekli darbeci Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) işgali altındaki Bara ve Um Seyyale bölgelerini yeniden özgürleştirdi. Katliamı doğrudan İsrail’in yönettiğini belirten Afrika araştırmacısı Umut Çağrı Sarı “Şu ana kadar ölü sayısı 250 bini aştı. Tam 8 milyon insan kuşatma ve açlığın pençesinde. Bütün bu vahşet senaryosu Tel Aviv’de hazırlandı. BAE, Hafter ve diğer saha unsurları sadece uygulayıcı hükmünde. Mart ayında alınan Türk SİHA’ları oyunu bozdu ve bölgenin geleceği değişmeye başladı. İşgal altındaki Bara ve Um Seyyale bölgelerini yeniden özgürleştirildi” dedi.

SİYONİSTLER YAKIP YIKIYOR

Sudan’da 18 eyaletin beşinde hâlen darbeci unsurların hâkim olduğunu hatırlatan Umut Çağrı Sarı “Sudan’da olup bitenlerin tamamı siyonist doktrin dâhilinde gerçekleşiyor. İsrail dünya üzerinde istikrarlı hiçbir İslam ülkesi istemiyor. Sudan hamlesi aslında 2009’da başladı. 2011’de, Cuba’yı başkent ilan eden Güney Sudan’ı ülkeden kopardılar. Sudan petrolünün yüzde 80’i buradadır. İkinci aşamada Darfur’u bölmek için düğmeye basıldı ve el-Faşir’in düşmesiyle Darfur’un tamamına yakınını işgal ederek de-facto bir yönetim kurdular. Şimdi bu işgallere uluslararası meşruiyet arıyorlar. Nihai hedef Sudan’ın tamamını yutmak” dedi.

Sudan ordusunun seferberlik çağrısı yaptığını vurgulayan Umut Çağrı Sarı “Sudan devrim idaresi Ankara ile bir süre bağı koparmıştı. Ancak geçtiğimiz mart ayından itibaren yeniden ilişki ağı kuruldu ve bölgeye ikmal başladı. İlk olarak TB 2’ler girdi Sudan’a ve ardından Akıncı da görev almaya başladı. Ardından el-Cezire, Hartum, Cenina, Kordofan işgalden kurtarıldı. Yani Nisan-Mayıs döneminden itibaren Türk dokunuşunu görmeye başladık. İkmal hatları, stratejik merkezlere kritik operasyonlar yapıldı ve çetelerin gücü kırıldı. Her ne kadar İsrail-BAE ittifakı cephe hattına Çin’in FK 2000 hava savunma sistemleri konuşlandırsa da bölücülerin kayıpları sürüyor. Son Bara ve Um Seyyale zaferi de bunun en bariz göstergesi. Sudan’da yeni bir Libya örneği daha yaşanabilir” şeklinde görüş belirtti.

560 GÜN SÜREN KUŞATMA

Sudan’da 8 milyon sivilin hâlen BAE-İsrail destekli darbe ve işgal girişimi sebebiyle açlıkla mücadele ettiğini kaydeden Araştırmacı Çağrı Sarı “Bir halk düşünün ki 560 gündür kuşatma altında ve en aşağılık yöntemlerle katlediliyor. Cancavitler (HDK) ne yazık ki İsrail kadar vahşi saldırıyor, öldürüyor. Gazze’yi ve siyonist vahşeti hiçbir biçimde aratmıyorlar. Son zaferler ciddi moral oldu. Ordu mobilize olmuş durumda ve bölge dinamikleriyle uyum içerisinde hareket ediyor. Bara’nın alınması sonrası el-Ubeyd’e yönelecekler. Hem sahada hem masada ordunun eli güçleniyor. El-Faşir düşünce Sudan’ın batısında hâkimiyet terör gruplarına geçmişti. El-Ubeyd kuşatma altında. Bara ve Um Seyale’nin alınması bu bölgeyi de rahatlattı. Şimdi en-Nuhut ve el-Huvey yeni hedefler olacak. Buralar da alınırsa ordunun Darfur yürüyüşü çok daha kolaylaşır. Aynı anda beş farklı cephenin açılması ve sürpriz hava saldırıları ile birlikte kara operasyonları Hemedti çetesinde paniğe sebep oldu. Şimdiden işgal ettikleri belde ve şehirlerde katliam yanında çok büyük yağma faaliyeti yürütüyorlar. Dünya zamk rezervinin önemli bir bölümüne sahip en-Nuhut’tan 1 milyar dolarlık zamkı gasbedip sattılar. Buldukları her şeyi yağmalıyorlar” beyanında bulundu.

BARA’DA KORKUNÇ KATLİAM

Son 24 saatte terör gruplarından kurtarılan El Bara’da tarihin en korkunç katliamının yaşandığını söyleyen Sudanlı araştırmacı-aktivist İbrahim Nasır ise “Şu an çatışmalar Bab el Nusa’da yoğunlaştı. Bara’da yapılan katliama dair deliller ortaya çıktığında Sudan halkının maruz kaldığı facia daha net görülecek. Bölgede gerçekten feci şeyler yaşandı. Ancak son dönem ciddi bir değişim yaşanıyor. Şu an 5 cephede sıcak çatışma var ve Hızlı Destek Kuvvetleri özellikle sürpriz hava saldırılarında ciddi kayıplar verdi. Üstelik başkentleri Niyale de SİHA’larla vuruldu. Bu yapı düzenli bir ordu olmadığı için farklı cephelerde savaşma altyapısından mahrum. Bu tarz taktik saldırılarla da çabuk dağılıyorlar. Türk savaş aklının Karabağ, Libya, Suriye gibi cephelerde neler yaptığını bütün dünya gördü. Şimdi Sudanlılar olarak mazlum milletlerin ve İslam dünyasının umudu olan Türkiye’yi bu tarihî katliama karşı yanımızda daha güçlü görmek istiyoruz” diye konuştu.

YILMAZ BİLGEN

Haberle İlgili Daha Fazlası