İsrail’de TB2 korkusu büyüyor! Tel Aviv medyası "Suriye’de İHA çatışması çıkabilir" dedi

Dünyanın en çok ihraç edilen saldırı İHA’sı Bayraktar TB2, bu kez İsrail basınının hedefi oldu. Tel Aviv merkezli Globes gazetesi, Türkiye’nin savunma sanayisindeki hızlı yükselişini konu alan haberinde, iki ülke arasındaki rekabeti "İHA savaşı" olarak öne çıkardı.

İsrailli yazar Türkiye’nin savunma gücünden duydukları rahatsızlığı gizleyemedi.

Globes yazarı Din Şmuel Elmas, "Türkiye önemli bir rakip" ifadelerini kullandı. Bayraktar TB2’lerin İsrail yapımı Heron sistemlerini gölgede bıraktığını yazan Elmas, Tel Aviv’in 600’ü aşkın Bayraktar ihracatıyla ulaşılan Türk üstünlüğünden endişe duyduğunu kabul etti.

İlgili Haber Avrupa, Bayraktar TB2'yi envanterine katmaya hazırlanıyor! Görüşmeler başladı

Tel Aviv yönetimine yakın analistler, Suriye semalarında muhtemel bir "insansız çatışma"dan söz ederken, Türkiye’nin hem üretim hem de ihracat kapasitesiyle "İsrail’i yakaladığı" ima edildi.

İHA SAVAŞI BAŞLADI

Globes yazarı Din Şmuel Elmas, “Türkiye önemli bir rakip ve Suriye’de iki ülke arasında çatışma yanlışlıkla bile olsa meydana gelebilir” ifadelerini kullandı.

Bar-Ilan Üniversitesi’nden Dr. Eyal Finko ise “Türklerin Suriye’nin kuzeyinde, İsrail’in ise güneyde bulunması durumunda çatışma hava sahasında yaşanabilir” diyerek bir “İHA savaşı” senaryosu çizdi. Ancak aynı haber, Türkiye’nin insansız sistemlerdeki başarısını dolaylı biçimde de kabul etti.

Haberde, İsrail’in yıllar önce Heron tedarikini durdurduğu ve Türkiye’nin bu süreçte kendi teknolojisini geliştirdiği anımsatıldı.

Globes, “Erdoğan’a Heron İHA’larının tedarikini durduran Mavi Marmara gemisi, on yıl sonra savunma sanayileri arasında küresel bir güç mücadelesine dönüştü” ifadeleriyle dikkat çekti.

İsrail basını, Türkiye’nin Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, Akıncı ve TUSAŞ imzalı Aksungur modelleriyle ulaştığı küresel konumu açıkça hedef aldı. Haberde, “Türklerin hem büyük ölçekte üretim hem de ihracat yapma kapasitesine sahip olduğu görülüyor” denilerek Türkiye’nin başarısı kabul edildi.

"İSRAİL DÜŞERKEN TÜRKİYE YÜKSELİYOR" Globes’un aktardığı verilere göre, İsrail’in savunma ihracatında düşüş yaşanırken Türkiye’nin payı hızla artıyor. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerini yorumlayan gazete, “İsrail’in ihracatı 2022’de yüzde 25’ten 2024’te sadece yüzde 1’e düştü, Türkiye’nin ise yüzde 33’e kadar çıktı” dedi. Haberde, "Türkler 178 ülkeye savunma ürünü ihraç etti, bu 2015-2019 dönemine göre yüzde 103 artış demek" sözleriyle Ankara’nın küresel ihracattaki sıçraması öne çıkarıldı. Baykar, Türkiye’nin savunma sanayiindeki tartışmasız ihracat lideri olarak öne çıktı. Globes haberi, "Bayraktar TB2, Akıncı ve diğer modeller, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın liderliğinde geliştiriliyor. Şirket, 2024’te 1.8 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye’nin savunma sanayiinde zirveye yerleşti" sözleriyle Türkiye’nin başarısını istemeden de olsa kabul etti. İsrail medyası aynı paragrafta "Türk Hava Sanayii (TUSAŞ) 750 milyon dolar, ASFAT 644 milyon dolar" diyerek Türk savunma sanayiinin büyüklüğünü de itiraf etti.

TÜRKİYE KENDİ MARKASINI OLUŞTURDU

Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Merkezi’nden Dr. Hay Eitan Cohen Yanrojak, Türk basınının İsrail teknolojilerini övmediğini, çünkü artık "Türkiye’nin kendi markasını oluşturduğunu" söyledi.

"İHA'LAR BÜYÜMENİN MOTORU"

UVID Konferansı Başkanı Alon Ungar, “İHA’lar ulusal büyümenin motoru” sözleriyle İsrail’de bu alanda yeni bir hamle gerektiğini ileri sürdü. Ancak aynı konuşmada, 7 Ekim sonrası İsrail’in “bağımlı” hale kabul etti:

"Ucuz Çin ürünlerine bel bağladık, ama savaşta bağımsızlığa olan ihtiyaç ortaya çıktı."

İsrail’de 300’den fazla savunma şirketi olmasına rağmen, Globes haberi Türkiye’nin üretim kapasitesinin “çok daha geniş hacme ulaştığını” itiraf etti.

TÜRKİYE 178 ÜLKEYLE SAHADA

Haberde Türkiye’nin ihracat haritası da yer aldı: Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Katar başlıca alıcılar arasında. Türkiye’nin Afrika, Orta Asya ve Asya-Pasifik ülkelerinde etkinliğini artırdığı, "tek İHA alacak parası olmayan ülkelere bile yardım ve bakım modeliyle erişim sağladığı" yazıldı.

BAYRAKTAR KORKUSU BÜYÜYOR

Globes haberinde, Türk İHA’larının Azerbaycan’ın 2020’deki Karabağ zaferinden Ukrayna’daki savaşın ilk dönemine kadar “savaşta kendini kanıtladığı” kabul edildi. Buna karşın İsrailli yazarlar, bu başarıyı “küresel İHA savaşına dönüşen bir rekabet” olarak çerçevelemeye çalıştı.