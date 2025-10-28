Avrupa, Bayraktar TB2'yi envanterine katmaya hazırlanıyor! Görüşmeler başladı

Avrupa, Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük savunma seferberliğini başlatırken, Türkiye bu yeni dönemde Avrupa Birliği’nin savunma stratejisinde merkezi bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haziran ayında, Avrupa Birliği ve Türkiye yetkilileri üç yıl aradan sonra ilk kez savunma görüşmeleri için bir araya geldi. Görüşmelerde, Avrupa’nın artan güvenlik endişeleri arasında Ankara’nın potansiyel rolü öne çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Avrupa ülkeleri, savunma üretimini artırmak ve ABD’ye olan bağımlılığı azaltmak için hızla harekete geçti. Bu süreçte gözler, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip ve hızla gelişen savunma sanayisiyle dikkat çeken Türkiye’ye çevrildi.

DÜNYA İHA TRANSFERLERİNİN ÜÇTE İKİSİ TÜRKİYE'DEN!

Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) liderliğindeki Türkiye, 2018-2023 yılları arasında küresel İHA transferlerinin üçte ikisinden fazlasını gerçekleştirdi.

Türkiye, son on yılda savunma yatırımlarını hızla artırarak otonom sistemler, akıllı mühimmat ve insansız hava araçlarında (İHA) dünya çapında söz sahibi hale geldi.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi tarafından derlenen verilere göre, Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) liderliğindeki Türkiye, 2018-2023 yılları arasında küresel İHA transferlerinin üçte ikisinden fazlasını gerçekleştirdi.

İHA’lar, Ukrayna’dan Azerbaycan’a kadar birçok çatışmada belirleyici rol oynadı. Aynı dönemde, Türkiye’nin savunma ihracatı üç katına çıktı.

2028’e kadar 11 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Ülkenin beşinci nesil savaş uçağı KAAN, 2028 yılına kadar hizmete girmesi planlanan yeni bir dönemin simgesi olacak. Aselsan ise geçtiğimiz ay kısa, orta ve uzun menzilli tehditlere karşı koruma sağlayan çok katmanlı “Çelik Kubbe” hava savunma sistemini tanıttı.

AVRUPA PAZARINDA TÜRK ETKİSİ ARTIYOR

Avrupa’da savunma üretim kapasitesi sınırlı ülkeler, giderek daha fazla Türkiye’ye yöneliyor.

The New Arab’a göre, Avrupa savunma sanayii artan güvenlik tehditleri karşısında üretim hızını korumakta zorlanıyor. Türkiye ise güçlü altyapısı ve çeşitlenen ürün yelpazesiyle bu boşluğu doldurabilecek bir konuma geldi.

Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı son Beyaz Kitap’ta, kıtanın en zayıf olduğu alanlar arasında insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, elektronik harp ve topçu teknolojileri öne çıkıyor. Haberde, Türkiye’nin bu alanların çoğunda Avrupa’yı tamamlayabilecek kapasiteye sahip olduğu öne çıkarılmıştı.

Türk savunma devlerinin Avrupa pazarına girişinin hız kazandığı belirtilirken, Baykar’ın Leonardo ile İtalya’da İHA üretimi ve Piaggio’nun satın alınması için iki önemli anlaşma yaptığı, TAI’nin Airbus’la İspanya’ya eğitim jetleri tedariki üzerinde çalıştığı, Türk tersanelerinin Portekiz donanması için lojistik gemiler inşa ettiği ve Almanya’nın 155 mm top mermisi üretimi için Repkon’la iş birliği başlattığı aktarıldı.

AVRUPA FONLARINA ERİŞİM HEDEFİ

The New Arab, Türk savunma şirketlerinin Avrupa Birliği’nin 150 milyar avroluk yeniden silahlanma fonu SAFE’e erişim hedefinde olduğunu yazdı.

Haberde, Türkiye’nin deniz platformları, hava savunma sistemleri ve elektronik harp alanlarındaki kabiliyetlerinin Avrupa’nın ihtiyaçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğü kaydedildi.

"SİYASİ ZORLUKLAR SÜRÜYOR"

Haberde, Türkiye’nin Avrupa’daki etkisini artırma çabalarının bazı siyasi engellerle karşılaştığına dikkat çekildi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın çekincelerini sürdürdüğü, Fransa’nın ise Türk savunma sanayisini kendi endüstrisine rakip olarak gördüğü ifade edildi. Buna karşın, Avrupa ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin derinleşmesinin siyasi gerilimleri azaltabileceği değerlendirildi.

"TÜRKİYE, KÜRESEL ÜRETİMİN ÖNCÜSÜ"

The New Arab, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişini “Avrupa savunmasında oyunun kurallarını değiştirebilecek stratejik bir aktör” olarak tanımladı.

Haberde, “Türkiye’nin İHA teknolojileri ve elektronik harp alanındaki atılımı, ülkeyi küresel üretimin öncülerinden biri haline getirdi” ifadesi yer aldı.