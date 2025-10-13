Avrupa’da ilk! Türkiye ile İtalya ortak SİHA için masada

Avrupa savunmasında dengeleri değiştirecek yeni bir ortaklık şekilleniyor.

İtalyan kaynaklara göre Roma yönetimi, 2025–2027 savunma planı çerçevesinde Leonardo–Baykar Aerospace (LBA) Systems ortaklığını gündeme aldı.

Hayata geçirilmesi halinde girişim, Avrupa’nın savunma mimarisinde yeni bir güç ekseni oluşturacak.

3,2 MİLYAR AVRONUN 2,4 MİLYARI SİLAHLI İHA'LARA

Savunma analisti Tommaso Massa’ya göre, İtalya’nın “DPP 2025–2027 Çok Yıllı Savunma Programlama Belgesi” kapsamında insansız sistemler için 3,2 milyar avro bütçe ayrıldı. Bunun 2,9 milyar avrosu hava platformlarına, 300 milyon avrosu deniz sistemlerine yönlendiriliyor. Belgede, İtalyan Hava Kuvvetleri’nin yeni silahlı insansız hava araçları (SİHA) programı için 2,4 milyar avroluk bir kaynak öngörülüyor.

Massa, programın ölçeğinin Leonardo–Baykar Aerospace (LBA) Systems ortaklığını da kapsayabilecek nitelikte olduğunu yazdı. Plan, İtalya’nın altıncı nesil savaş uçağı projeleriyle entegre “kanat arkadaşı” sistemlerini ve çok rollü insansız hava platformlarını içeriyor.

Projenin, ReArm Europe girişimi kapsamında yürütülen otonom sistem yatırımlarına entegre edilmesi halinde, iki NATO üyesi ülkenin sanayi ekosistemleri arasında doğrudan bir köprü kurulabilecek.

TÜRKİYE-İTALYA HATTINDA SAVUNMA TEMASI YÜKSELİYOR

Belgede yer alan zaman çizelgesi, 6 Ekim’de İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago’nun Baykar’ın İstanbul’daki tesislerine yaptığı ziyaretle örtüşüyor.

Ziyarette, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto ile birlikte Leonardo yöneticileri Simone Ungaro ve Carlo Gualdaroni yer almıştı.

Heyet Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılanmıştı.

AVRUPA SAVUNMASINDA YENİ İŞBİRLİĞİ

RID analizinde, söz konusu programın onaylanması halinde Avrupa’nın savunma sanayi yapısında stratejik bir değişim oluşturabilecek.

Yazıda, projenin ReArm Europe girişimi kapsamında yürütülen otonom sistem yatırımlarına katkı sağlayarak iki NATO ülkesinin sanayi ekosistemlerini birbirine bağlama potansiyeline sahip olduğu bilgisine yer verildi.

Yazar, 'Avrupa savunma alanında Türkiye ile entegrasyonunu güçlendirecek nitelikte' dedi.

'AKINCI'YA ÖZEL İLGİ

İtalyan heyeti Baykar’ın Akıncı İHA’sına özel ilgi gösterdi. RID dergisinde, “Böyle bir işbirliğinin hayata geçmesi durumunda, Leonardo’nun Avrupa altyapısı ile Baykar’ın teknoloji kabiliyetlerinin birleşmesinin Avrupa’nın ilk ortak silahlı İHA projesi olarak tarihe geçebileceği” şeklinde yorum aktarıldı.