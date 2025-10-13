İsrail, 'esir listeleri ile oynadı' iddiası! Gazze barışında manipülasyon girişimi

Eski Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişini fırsat bilerek, takas edilen esirler konusunda anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi.

Faris, yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşmaları manipüle etmeyi gelenek haline getirdiğini vurguladı.

"İsrail, her anlaşmada uyguladığı aynı sefil gelenekleri uyguladı. Bu gece, Filistin'e; Ramallah'a bırakılması gereken bir grup (Filistinli) tutuklu vardı. Ancak İsrail onları Filistin dışına sınır dışı edecek. Bu, İsrail'in her zamanki gibi anlaşmaya saygı göstermediğinin kanıtıdır." diyen Faris, İsrail'in daha önceki anlaşmaları da ihlal etmek için sürekli fırsat beklediğini söyledi.

Faris, İsrail'in, Trump'ın Gazze konusundaki girişimini aceleye getirerek fırsata çevirdiğini, bazı konuların hak ettiği kadar tartışılmadığını ve Gazze'deki düzenlemeler ile ilgili birçok soru işareti bulunduğunu kaydetti.

Ahmed Bergusi ve Ahmed Saade gibi isimlerin serbest bırakılmamasını "büyük bir hata" olarak niteleyen Faris, "İsrail, (Bergusi ve Saade) hapisten çıkarılsalardı özellikle Filistin halkının birliğini yeniden sağlama konusunda oynayabilecekleri önemli rolü çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL ANLAŞMA YAPMADAN ÖNCE NASIL İHLAL EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Trump'ın girişiminde 250 "müebbet hapis cezası" almış Filistinli esirin serbest bırakılmasının yer aldığını ancak İsrail hapishanelerinde bu şekilde 300 Filistinli bulunduğunu kaydeden Faris, şunları kaydetti: