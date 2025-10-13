Mısır'da tarihi zirve: Dünya liderleri Gazze için bir arada

Canlı Anlatım Özeti RUBİO: SADECE GAZZE DEĞİL BÖLGE DÖNÜŞECEK

13.10.2025 18:25

RUBİO: SADECE GAZZE DEĞİL BÖLGE DÖNÜŞECEK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, anlaşmanın sadece Gazze'nin yeniden canlandırılmasıyla ilgili değil bölgeyi dönüştürmekle ilgili olduğunu söyledi.

13.10.2025 17:57

TRUMP: İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI

Sisi ile bir araya gelen Trump zirve öncesi açıklamalarda bulundu:

"Çok güçlü bir iş çıkarıyoruz burada. Büyük liderlerin hepsi burada. Emirler, krallar herkes çok heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 35 ülkeyi çağırdık herkes de geldi. Çok fazla saygı var. Çok büyük ilerleme kaydedildi.

Bu bölgeyi tamamen dönüştürmekten bahsediyoruz. Çok becerikli ortaklarımız var. Dünyanın en önemli günlerinden biri. Geçtiğimiz 100 yılın en önemli günü.

Hamas'la çok önemli bir rol oynadılar. Hamas bu ülkeye saygı duyuyor. O yüzden müteşekkirim. Rehineler geri döndü şu an. İkinci aşama için müzakere süreci de başladı. Gazze'ye bakıyoruz çok temizlik işi var burada. Gerçekten çok iyi iş çıkarıyorlar.

(İran'a yaptırım) Tabii biraz yardıma ihtiyaçları var. Çok sıkı yaptırımlar uyguluyoruz. Nükleer tesislerini vurmasaydık, anlaşma olmazdı"

13.10.2025 17:50

"TARİH KİTAPLARINDA ÖNEMLİ BİR GÜN OLARAK YER ALACAK"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Barış Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde zirve öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki barış sürecinde atılan ilk adımı "tarihi bir gelişme" olarak nitelendiren Merz, "Bugün, 13 Ekim 2025 tarihi bir gün. Tarih kitaplarında önemli bir gün olarak yer alacak. Bu bölge için, tüm dünya için de." dedi.

13.10.2025 17:30

TRUMP 3 SAATLİK RÖTARLA MISIR'DA

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyaretini tamamlayarak Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a geldi.

Yaklaşık 7 saatlik İsrail ziyaretini tamamlayan Trump, beraberindeki heyetle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'ndan Mısır'a hareket etti.

Trump ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh kentine indi.

13.10.2025 15:53

ERDOĞAN BAE PRENSİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi, Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğine de katkı sağladığını, savunma sanayisi başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

13.10.2025 15:00

SİSİ KAPIDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceği zirveye katılmak üzere Şarm Eş-Şeyh kentine geldi.

Erdoğan kapıda Mısır lideri Sisi tarafından karşılandı. İki lider kameralara poz verdi.

13.10.2025 13:00

ZİRVEYE KATILAN ÜLKELER

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides.

Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.

Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.

YER: MISIR