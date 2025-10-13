Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye uzay yarışında vites yükseltti! 15 tonluk Türk uydusu yörüngeye taşınacak

Türkiye uzay yarışında vites yükseltti! 15 tonluk Türk uydusu yörüngeye taşınacak

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye’nin artık sadece roket ve füze değil, uzay teknolojilerinde de söz sahibi olduğunu söyledi. İkinci, geliştirilen yeni fırlatma platformlarının 400 kilogramlık ve 1,5 tonluk uyduları uzaya taşıyacak kapasiteye ulaşacağını belirterek, “Savunmada üst lige çıkmanın yolu uzaya bağımsız erişimden geçiyor” dedi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, savunma sanayisinde üst seviyeye çıkmanın yolunun uzaya bağımsız erişim kabiliyeti kazanmaktan geçtiğini söyledi.

OSTİM Teknik Üniversitesi 2025–2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan İkinci, Türkiye’nin savunma alanındaki yatırımlarının geleceğini güvence altına alan stratejik adımlar olduğunu ifade etti.

Türkiye uzay yarışında vites yükseltti! 15 tonluk Türk uydusu yörüngeye taşınacak - 1. Resim

“TÜRKİYE'NİN GÜÇSÜZ OLMA LÜKSÜ YOK”

İkinci, Türkiye’nin coğrafi konumu gereği savunmada güçlü olmak zorunda olduğunu dile getirerek, “Birçok mazlum coğrafya kaderleri konusunda Türkiye’ye yüzünü dönmüş durumda. Biz sadece kendi evlatlarımızın değil, dost ve kardeş ülkelerin geleceğini de güvence altına almak için teknoloji geliştirmek zorundayız.” dedi.

“EN ÖNEMLİ ALANLARIMIZDAN BİRİ UZAY'

ROKETSAN Genel Müdürü, şirketin yalnızca roket ve füze teknolojilerinde değil, uzay alanında da aktif çalışmalar yürüttüğünü belirtti:

“Bizim en önemli alanlarımızdan bir tanesi de uzay.Şu andaki görevimiz, kendi gerçekleştirdiğimiz uydularımızı uzaya taşıyacak araçları inşa etmek. Bu platformumuz 400 kilogramlık bir uyduyu uzaya götürecek; ikinci platformumuz ise 1,5 tona yakın bir uyduyu yörüngeye yerleştirecek.”

“SAVUNMADA BAĞIMSIZLIĞIN YOLU UZAYDAN GEÇİYOR”

İkinci, uzay teknolojilerine yatırımın, erken uyarı ve istihbarat sistemlerinin geliştirilmesi için zorunlu olduğunu söyledi.

“Uzayda bir istihbarat ağınız ve gözlem kapasiteniz yoksa, savunma alanında erken uyarı sistemlerini kuramazsınız.
Savunma sanayisinde üst lige çıkmak istiyorsanız, uzaya bağımsız erişim mecburiyettir.” dedi.

TÜRKİYE UZAY LİGİNDE

Murat İkinci, ROKETSAN’ın Türkiye’nin uzay yol haritasına göre hareket ettiğini belirtti.

“Türkiye’nin uzay stratejisi var. Bizim görevimiz, üretilen uyduları uzaya taşıyacak teknolojiyi geliştirmek ve bu sistemleri hayata geçirmek.” diye konuştu.

İkinci, uzay teknolojilerinin sadece savunma değil, aynı zamanda yüksek katma değerli ekonomik alanlar oluşturduğunu da hatırlattı.

