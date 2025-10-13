Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan kritik açıklama: Gazze anlaşmasında ikinci aşama başladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin konuştu. Trump, “İkinci aşama başladı, bizim açımızdan süreç ilerliyor” diyerek ateşkesin yeni bir döneme geçtiğini söyledi. Gazze’de enkazın kaldırılmasının öncelikli adım olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için geldiği Mısır'da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"GAZZE GÖRÜŞMELERİNDE İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI"

Bir muhabirin "Görüşmelerin ikinci aşaması ne zaman başlayacak?" sorusuna Trump, "Başladı. Yani, bizim açımızdan başladı. Biliyorsunuz, aşamalar biraz birbirine karışık görünüyor. Temizliğe başlanması gerekiyor. Gazze'ye bakın, çok fazla temizliğe ihtiyacı var." dedi.

Trump, Gazze'de "enkazın kaldırılması gerektiğini" vurgulayarak, "Gazze'ye bakın, çok fazla (enkaz) temizliğe ihtiyacı var. Bu yüzden, konuşmamda enkazdan bahsettim, enkaz kelimesini kullandım." diye konuştu.

"Dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarının" Mısır'da bir araya geldiğini ifade eden Trump, davet edilen herkesin geldiğini ve bunun da bu işe duyulan saygıdan kaynaklandığını belirtti.

Trump, ABD ile görüşmeye hazır olduğunda İran'a yönelik yaptırımları kaldırabileceğini söyleyerek, "O yaptırımlarla hayatta kalamazlar. Yaptırımlar oldukça ağır. Bir noktada yaptırımların kaldırılmasını isteyecekler." ifadelerini kullandı.

 

