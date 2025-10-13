İsrail Meclisi'nde Donald Trump'a protesto

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki Gazze zirvesi öncesinde İsrail'e geldi. Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi karşılama töreni sonrası Batı Kudüs'e hareket eden Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı. Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç." mesajını yazarak imzaladı.

TRUMP'A PROTESTO

Donald Trump, İsrail Meclisi'nde konuştuğu sırada Ayman Odeh ve Ofer Cassif isimli milletvekilleri tarafından protesto edildi. İki milletvekili apar topar dışarı çıkarılırken, olanları sakince izleyen Trump, "Etkileyiciydi." dedi.

OFER CASSIF ELLERİNDEKİ DÖVİZİ PAYLAŞTI

Trump'a karşı protestoları sonucunda salondan çıkarılan milletvekillerinden Ofer Cassif, sosyal medya hesabından ellerinde taşıdıkları "Filistin'i tanıyın" yazan dövizi paylaştı. Cassif paylaşımına "Biz müdahale etmeye değil, adalet istemeye geldik. İki ülkeyi yıkımdan kurtaracak gerçek barış ancak işgal ve soykırımın sona ermesi ve İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasıyla gelecektir. Kanlı hükümete karşı direnin!" notunu düştü.

"GERÇEKLERİ OKUMAYI TERCİH ETTİM"

Cassif, Instagram hesabından "Filistin'de etnik temizlik" isimli bir kitap okurken de fotoğrafını paylaştı. Cassif paylaşımına "Savaş suçlusu Netanyahu'nun yalan konuşmasının yerine gerçekleri okumayı tercih ettim." yazdı.

TRUMP'IN KONUŞMASINDAN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milletvekili Aymen Odeh ise sosyal medya hesabından elindeki dövizle poz verdiği fotoğrafını paylaştı. Odeh paylaşımında şu ifadeleri kullandı: