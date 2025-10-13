Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail Meclisi'nde Donald Trump'a protesto

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi'nde konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Knesset üyeleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif "Filistin'i tanı" dövizi ile Trump'ı protesto etti. İki milletvekili, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki Gazze zirvesi öncesinde İsrail'e geldi. Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi karşılama töreni sonrası Batı Kudüs'e hareket eden Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı. Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç." mesajını yazarak imzaladı.

İsrail Meclisi'nde Donald Trump'a protesto - 1. Resim

TRUMP'A PROTESTO

Donald Trump, İsrail Meclisi'nde konuştuğu sırada Ayman Odeh ve Ofer Cassif isimli milletvekilleri tarafından protesto edildi. İki milletvekili apar topar dışarı çıkarılırken, olanları sakince izleyen Trump, "Etkileyiciydi." dedi.

İsrail Meclisi'nde Donald Trump'a protesto - 2. Resim

OFER CASSIF ELLERİNDEKİ DÖVİZİ PAYLAŞTI

Trump'a karşı protestoları sonucunda salondan çıkarılan milletvekillerinden Ofer Cassif, sosyal medya hesabından ellerinde taşıdıkları "Filistin'i tanıyın" yazan dövizi paylaştı. Cassif paylaşımına "Biz müdahale etmeye değil, adalet istemeye geldik. İki ülkeyi yıkımdan kurtaracak gerçek barış ancak işgal ve soykırımın sona ermesi ve İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasıyla gelecektir. Kanlı hükümete karşı direnin!" notunu düştü.

İsrail Meclisi'nde Donald Trump'a protesto - 3. Resim

"GERÇEKLERİ OKUMAYI TERCİH ETTİM"

Cassif, Instagram hesabından "Filistin'de etnik temizlik" isimli bir kitap okurken de fotoğrafını paylaştı. Cassif paylaşımına "Savaş suçlusu Netanyahu'nun yalan konuşmasının yerine gerçekleri okumayı tercih ettim." yazdı.

TRUMP'IN KONUŞMASINDAN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milletvekili Aymen Odeh ise sosyal medya hesabından elindeki dövizle poz verdiği fotoğrafını paylaştı. Odeh paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece en basit talebi, tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için genel kuruldan atıldım: Filistin devletini tanıyın. Bu basit gerçeği fark edin.

Burada iki halk var ve buradan kimse ayrılmıyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

