Orhan Ak kimdir, nereli? Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu

Süper Lig’de mücadele eden Eyüpspor, teknik direktörlük koltuğu için eski milli futbolcu ve deneyimli teknik adam Orhan Ak ile prensipte üç yıllık anlaşma sağladı. Peki, Orhan Ak kimdir, nereli?

ORHAN AK KİMDİR?

Orhan Ak, 29 Eylül 1979 tarihinde Adapazarı, Sakarya'da dünyaya geldi. Futbola Et Balık Spor altyapısında başladıktan sonra genç yaşta Kocaelispor altyapısına transfer oldu.

Profesyonel kariyerinde Kocaelispor’dan başlayıp Galatasaray, Antalyaspor, Bucaspor, Boluspor, Elazığspor ve Medipol Başakşehir gibi kulüplerde forma giydi.

Futbolculuk döneminin ardından teknik direktörlük yoluna geçen Ak, çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevleri üstlendi ve 2023’te Trabzonspor’da geçici teknik direktörlük yaptı. 2025 yılında Eyüpspor’un başına geçtiği duyuruldu.

EYÜPSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ORHAN AK NERELİ?

Orhan Ak, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Futbol altyapısına burada Kocaelispor'da başlayan Ak, 2003-2007 yıllarında Galatasaray'da forma giydi.