Ukrayna - Azerbaycan maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifreli mi canlı yayınlanacak?

Ukrayna - Azerbaycan maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifreli mi canlı yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ukrayna - Azerbaycan maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifreli mi canlı yayınlanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı sürüyor. D Grubu’nun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Ukrayna - Azerbaycan maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifreli mi canlı yayınlanacak belli oldu!

Ukrayna - Azerbaycan maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifreli mi canlı yayınlanacak merak ediliyor. Üç maçta topladığı 4 puanla ikinci sırada bulunan Ukrayna son olarak İzlanda’yı 5-3 mağlup ederek moral depolamıştı. Fransa karşısında uzun süre direnç gösteren Azerbaycan ise son dakikalarda yediği gollerle sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.

UKRAYNA - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu’nda heyecan, Ukrayna ile Azerbaycan arasında oynanacak karşılaşmayla devam edecek. Ukrayna - Azerbaycan maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmada Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer düdük çalacak.

UKRAYNA - AZERBAYCAN MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRELİ Mİ?

13 Ekim saat 21.45’te başlayacak Ukrayna - Azerbaycan Dünya Kupası eleme maçı Exxen platformu üzerinden izlenebilecek. Maç şifreli olarak yayınlanarak yalnızca Exxen aboneleri tarafından takip edilebilecek. Mücadele Polonya’nın Krakow kentindeki Cracovii Stadyumu’nda oynanacak. 

UKRAYNA - AZERBAYCAN MUHTEMEL 11

Ukrayna: Trubin, Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Kalyuzhnyi, Hutsuliak, Malinovskyi, Shaparenko, Voloshyn, Vanat

Azerbaycan: Mahammadaliev, Q. Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev, T. Bayramov, M. Khachayev, Makhmudov, Ahmadzada, Emreli

Kaynak: Türkiye Gazetesi

