Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde!

Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde!

- Güncelleme:
Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim merak ediliyor. Ay Yapım’ın yeni projesi Sahtekarlar, heyecan dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları’nın oturduğu dizi bu akşam ilk bölümü ile izleyicisi ile buluşacak.

Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim soruları gündemde yerini aldı. Dizinin ilk bölümü bu akşam yayınlanacakken dizi ile ilgili birçok detay yapım ekibi tarafından paylaşıldı.

Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde! - 1. Resim

SAHTEKARLAR DİZİSİ UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Ay Yapım’ın yeni dizisi Sahtekarlar uyarlama veya gerçek hikayeden alıntı değil. Senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan yapım orijinal şekilde ekrasnlara gelecek. Dizideki karakterler ve tüm olay örgüsü tamamen yazarın kurgusundan oluşuyor.

Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde! - 2. Resim

SAHTEKARLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sahtekarlar dizisi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.

Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde! - 3. Resim

SAHTEKARLAR DİZİSİ SENARİSTİ KİM?

Sahtekarlar dizisinin senaristi Sema Ergenekon dikkat çekici bir yapımı ekranlara taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor.

Sahtekarlar dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve orijinal senaryosu ile 12 Ekim Pazar günü saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

