DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

DUS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. ÖSYM tarafından organize edilen 2025-DUS ve STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavları, 12 Ekim’de iki ilde düzenlendi. Sınavlarda adaylara 150 dakika süre tanınırken, binin üzerinde personel görev yaptı.

DUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonuçları, 6 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet adresi https://sonuc.osym.gov.tr

üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

DUS SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

12 Ekim 2025’te gerçekleştirilen DUS sınavı, Ankara ve İstanbul’da, STS Diş Hekimliği 2. Dönem ise yalnızca Ankara’da yapıldı. DUS oturumunda adaylara Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. STS Diş Hekimliği sınavında da aynı sayıda soru yer aldı. Sınav süresi 150 dakika olarak belirlendi.

ÖSYM verilerine göre toplam 9.617 aday bu sınavlara katılırken sınav sonuçları 6 Kasım'da duyurulacak.