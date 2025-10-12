Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
DUS, ÖSYM, Sınav Sonuçları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için yapılan Seviye Tespit Sınavı (STS Diş Hekimliği) 12 Ekim Pazar günü tamamlandı. Gözler şimdi ÖSYM tarafından açıklanacak DUS sonuç tarihine çevrildi.

DUS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. ÖSYM tarafından organize edilen 2025-DUS ve STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavları, 12 Ekim’de iki ilde düzenlendi. Sınavlarda adaylara 150 dakika süre tanınırken, binin üzerinde personel görev yaptı. 

DUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonuçları, 6 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet adresi https://sonuc.osym.gov.tr
 üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 1. Resim

DUS SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

12 Ekim 2025’te gerçekleştirilen DUS sınavı, Ankara ve İstanbul’da, STS Diş Hekimliği 2. Dönem ise yalnızca Ankara’da yapıldı. DUS oturumunda adaylara Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. STS Diş Hekimliği sınavında da aynı sayıda soru yer aldı. Sınav süresi 150 dakika olarak belirlendi.

ÖSYM verilerine göre toplam 9.617 aday bu sınavlara katılırken sınav sonuçları 6 Kasım'da duyurulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde!English Home, Ukrayna defterini kapattı! 10 yıllık serüven sona erdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde! - HaberlerSahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde!Sahtekarlar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İlk bölüm bu akşam! - HaberlerSahtekarlar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İlk bölüm bu akşam!Güller ve Günahlar Berrak kim, öldü mü? Oya Unustası oynadığı diziler ve filmler! - HaberlerGüller ve Günahlar Berrak kim, öldü mü? Oya Unustası oynadığı diziler ve filmler!Güller ve Günahlar nerede çekiliyor? Dizinin çekim yeri merak konusu oldu! - HaberlerGüller ve Günahlar nerede çekiliyor? Dizinin çekim yeri merak konusu oldu!Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, hangi şehirde oynanacak? Mücadeleye geri sayım başladı! - HaberlerTürkiye-Gürcistan maçı ne zaman, hangi şehirde oynanacak? Mücadeleye geri sayım başladı!Yerli yapay zeka 'Kumru' nasıl kullanılır? İşte özellikleri - HaberlerYerli yapay zeka 'Kumru' nasıl kullanılır? İşte özellikleri
Sonraki Haber Yükleniyor...