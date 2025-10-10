TUS yerleştirme sonuçları 2025 sorgulam ekranı: 2025 TUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Merakla beklenen 2025-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları belli oldu. Peki, 2025 TUS 2. dönem tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte, TUS yerleştirme sonuçları 2025 sorgulama ekranı...
29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki, 2025 TUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
2025 TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 TUS 2. dönem tercih sonuçları10 Ekim 2025 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te yer alıyor.
TUS 2. DÖNEM 2025 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SAYISAL VERİLER İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin