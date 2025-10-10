Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bartın'da heyelan! Bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi

Bartın'da heyelan! Bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, heyelana neden oldu. AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin incelemeleri sonrası iki katlı ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Başköy köyü Meryemler Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli yağışın ardından toprak zeminde kaymaya bağlı heyelan meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

İKİ KATLI EV BOŞALTILDI

İnceleme sonrası iki katlı ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ev sakinlerinden Ersin Ketim, gece saatlerinde şiddetli yağmur yağdığını ve bir saat arayla iki kez heyelan yaşandığını söyledi. Ketim, "Çok yağış oldu, haddinden fazla yağdı. Durumu bildirmemizin ardından AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri geldi. Hepsine teşekkür ederiz, sağ olsunlar, gerekeni yaptılar" dedi.

Ekiplerin aynı bölgede risk taşıyan bir evle ilgili teknik incelemesi sürüyor.

Bartın'da heyelan! Bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

