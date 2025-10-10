Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Polis görüntülerle harekete geçti: Trafiği tehlikeye atan sürücü cezasız kalmadı

Polis görüntülerle harekete geçti: Trafiği tehlikeye atan sürücü cezasız kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy Haraçcı Caddesi’nde çift yönlü yolda sürekli aylakça şerit değiştiren sürücü, trafikte büyük tehlike meydana getirdi. Görüntüler sosyal medyaya düşer düşmez polise ulaşıldı, yapılan inceleme sonunda Ö.F. adlı sürücüye 4.153 TL ceza kesildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşandı. Arnavutköy Haraçcı Caddesinde seyir halindeki bir sürücü, çift yönlü yolda zikzaklar çizerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. 

POLİS TARAFINDAN BELİRLENDİ

Sürücünün tepki çeken hareketleri, diğer sürücülerce kayıt altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri araç sürücüsünün kimliğini tespit etti. 

CEZASI KESİLDİ

34 VE 6737 plakalı aracın sürücüsü Ö.F kısa sürede yakalandı. Sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmek", "işaret ve levhalara uymamak", "saygısızca araç kullanmak"tan toplamda 4 bin 153 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

