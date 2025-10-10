Komşuların ihbarı kurtaramadı: Sobadan zehirlenen anne kız defnedildi

Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 94 yaşındaki İsmahan (Durkadın) Kandemir ile 54 yaşındaki özel birey kızı Gülbahar Kandemir, sabah ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

ANNE VE KIZI HAREKETSİZ BULUNDU

Anne ve kızdan haber alamayan komşuları, öğle saatlerinde eve gittiklerinde her ikisini de yerde hareketsiz halde buldu. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZI DEFNEDİLDİ

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından İsmahan Kandemir ile kızı Gülbahar Kandemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi yapılmak üzere morga kaldırılan anne ve kızı için bugün cenaze töreni düzenlendi. Anne ve kızı Akalan Mahalle Camisinde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.