FETÖ firarisinin başını 'akraba ziyareti' yaktı!

FETÖ firarisinin başını 'akraba ziyareti' yaktı!

Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü jandarmanın takibiyle yakayı ele verdi. Akraba ziyareti sırasında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele sürüyor. Operasyonların yeni adresi Gaziantep oldu. 

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

AKRABA ZİYARETİNDE YAKALANDI

Çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. isimli şüpheli, Şehitkâmil ilçesinde akraba ziyaretinde olduğu bilgisi üzerine JASAT timlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

 

 
