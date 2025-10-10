Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Üst araması bile yaptı! Sahte polisin savunması "pes" dedirtti

Üst araması bile yaptı! Sahte polisin savunması "pes" dedirtti

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Adana'da çakarlı otomobille gezen, tabancayla ateş açıp sokaktaki çocukların üzerini arayarak kendisine polis süsü veren şüpheli İbrahim Ç. tutuklandı. İbrahim Ç. ifadesinde "Beni vuracaklarını düşündüğüm için kendime polis süsü verdim. Tabancayla ateş etmedim, sadece torpil attım" diyerek kendini savundu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 8 Ekim günü boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine çakarlı bir otomobille gelen İbrahim Ç., kendini polis olarak tanıtarak A.A. ve B.A. (14) isimli çocukların üzerini aradı.

Üst araması bile yaptı! Sahte polisin savunması "pes" dedirtti - 1. Resim

İbrahim Ç., daha sonra aracına binip ayrılırken kurusıkı olduğu ileri sürülen tabancayla bir el ateş etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayın bildirilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheliye trafik yönünden 260 bin TL para cezası uygulandı.

Emniyette ifadesi alınan İbrahim Ç. ise kendini şu sözlerle savundu:

"Eşimle boşanma aşamasındayım, kayınbabam ve kayınlarım mahallede hep silahla gezer. Beni vurmalarından korktuğum için kendime polis süsü verdim. O gün de mahallede geçerken kayınlarımı gördüm. Polis gibi üzerlerini arayıp silah var mı diye kontrol ettim. Tabancayla da ateş etmedim, torpil attım"

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

