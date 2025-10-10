KPSS Sonuç Sorgulama: KPSS lisans sonuçları açıklandı!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarını bekleyen adaylar için kritik açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına ait sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KPSS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

2025-KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’den yapılan duyuruya göre 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 13-14 Eylül tarihlerinde yapılan Alan Bilgisi oturumlarının değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

KPSS'DE 1 SORU İPTAL EDİLDİ

Değerlendirme sürecinde yapılan incelemeler sonucunda 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edildiği açıklandı. İptal edilen soru, değerlendirme dışı bırakılarak tüm adayların doğru cevaplamış olduğu kabul edildi.