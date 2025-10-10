Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > KPSS Sonuç Sorgulama: KPSS lisans sonuçları açıklandı!

KPSS Sonuç Sorgulama: KPSS lisans sonuçları açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KPSS Sonuç Sorgulama: KPSS lisans sonuçları açıklandı!
KPSS, ÖSYM, SONUÇ, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sınav sonuçları açıklandı! Adaylar KPSS sonuç sorgulama yapmayı beklerken KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları da cevap buldu.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarını bekleyen adaylar için kritik açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına ait sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KPSS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

KPSS Sonuç Sorgulama: KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

2025-KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’den yapılan duyuruya göre 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 13-14 Eylül tarihlerinde yapılan Alan Bilgisi oturumlarının değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

KPSS Sonuç Sorgulama: KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

KPSS'DE 1 SORU İPTAL EDİLDİ

Değerlendirme sürecinde yapılan incelemeler sonucunda 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edildiği açıklandı. İptal edilen soru, değerlendirme dışı bırakılarak tüm adayların doğru cevaplamış olduğu kabul edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Üst araması bile yaptı! Sahte polisin savunması "pes" dedirttiÇevre illere göre fazla bulundu! Kastamonu'da ekmeğe yapılan zam iptal
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
OSKİ su kesinti listesi paylaşıldı! 10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerOSKİ su kesinti listesi paylaşıldı! 10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek?2025 KPSS iptal edilen soru: Hangi soru iptal edildi, puanı etkileyecek mi? - Haberler2025 KPSS iptal edilen soru: Hangi soru iptal edildi, puanı etkileyecek mi?10 Ekim BİM kataloğu 2025: Bugün Bim'e neler geliyor? - Haberler10 Ekim BİM kataloğu 2025: Bugün Bim'e neler geliyor?28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Resmi Tatil Takvimi 2025 - Haberler28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Resmi Tatil Takvimi 2025ASKİ su kesintisi sorgulama: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta? 10 Ekim Cuma Ankara su kesintisi detaylı listesi... - HaberlerASKİ su kesintisi sorgulama: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta? 10 Ekim Cuma Ankara su kesintisi detaylı listesi...Yarın yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Ekim Hava Durumu - HaberlerYarın yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Ekim Hava Durumu
Sonraki Haber Yükleniyor...