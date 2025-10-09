2025-DGS ek yerleştirme süreci başladı! DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak?

2025-DGS ek yerleştirme süreci adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM, ek yerleştirme işlemlerinin ardından sonuçlar ÖSYM tarafından ilan edilecek.

DGS ek tercihleri, herhangi bir lisans programına yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar için şans niteliği taşımaktadır.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuç tarihininin ne zaman açıklanacağı henüz bilinmemektedir. Ancak gelecek hafta içerisinde ÖSYM'nin tarafından ilan edilmesi öngörülüyor.

DGS EK TERCİHLER BİTTİ Mİ?

DGS 2025 ek yerleştirme tercih işlemleri 13 Ekim 2025 saat 23:59 sona erecektir. Tercih yapmak isteyen adaylar, 130,00 TL'lik ücretlerini 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER bölümünden kredi ya da banka kartı ile yatırılabilecek; ücret yatırma işlemi 14 Ekim 2025 saat 23:59'da tamamlanacak.

Adaylar, tercihlerini yaptıktan hemen sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır.