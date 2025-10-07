Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ÖSYM sınav takvimi 2026: ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, ALES....

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2026 yılı sınav maratonu için nefesler tutuldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak sınav takvimi, milyonlarca aday tarafından merak edip araştırılıyor. YKS, KPSS, ALES, MSÜ ya da DGS gibi önemli sınavların tarihleri gündemde yer alırken, adaylar, "2026 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?" sorusuna cevap aranıyor.

2026 yılı sınavlarına hazırlanan adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Her sene düzenli olarak açıklanan bu takvim, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS gibi sınavlarının tarihlerini kapsıyor.

Sınav başvurularını ve hazırlıklarını planlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi duyurusunu merakla takip etmeye başladı. Peki, "ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı" İşte tüm ayrıntılar...

ÖSYM sınav takvimi 2026: ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, ALES.... - 1. Resim

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

2025 yılı sona ermeden ÖSYM'nin yeni sınav takvimini paylaşması bekleniyor. ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinde 2026 yılına ait sınavlar açıklanmamıştır. Kısa süre içinde konuya ilişkin detaylı bilgi verilecektir.

ÖSYM sınav takvimi 2026: ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, ALES.... - 2. Resim

ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takvimiyle beraber YKS, KPSS, MSÜ ve DGS tarihleri de açıklığa kavuşacaktır.

ÖSYM sınav takvimi 2026: ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, ALES.... - 3. Resim

2026 ÖSYM sınav takviminin duyurulmasıyla YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihle de belli olacak. 2026ÖSYM sınav takvimi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

