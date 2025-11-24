MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacak. Kesin sonuçların 17.00 itibarıyla duyurulması bekleniyor.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih sürecini tamamladı. Bakanlık takvimine göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, yani anlamlı bir günde, Öğretmenler Günü’nde açıklanacak; 15 bin aday, bu özel günde atama sevincini yaşayacak.

Tarih kesinleşmiş olsa da sonuçların açıklanacağı saat tam olarak belli değil. Sonuçların açıklanacağı törenin, G20 zirvesi dolayısıyla Güney Afrika’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye dönüşüyle öğle saatlerine doğru Külliye’de başlaması bekleniyor. Kesin sonuçların ise akşam saatlerinde 17.00 itibarıyla duyurulması öngörülüyor. Sonuçlar personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, sonuçları e-Devlet’ten de öğrenebilecek. Ataması yapılanlar, 19 Ocak 2026 tarihinde göreve başlayacak.

