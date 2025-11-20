24 Kasım’da 15 bin öğretmen daha eğitim ordusuna katılacak. Bu, KPSS sistemiyle yapılan son atama olacak.

MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında hâlihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yaparken, 24 Kasım’da yapılacak atamayla 15 bin öğretmen daha eğitim ordusuna katılacak. Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törende atama için düğmeye basılarak kura çekimi başlatılacak. Son alımla beraber öğretmen sayısı 1 milyon 49 bin 564’e çıkacak. Böylelikle 2003-2025 yılları arasında ataması gerçekleştirilen toplam öğretmen sayısı 836 bin 351 olarak kayıtlara geçecek. Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84’üne karşılık geliyor.

Öte yandan yapılan değerlendirmelerde, bazı alanlarda öğretmen ihtiyacının asgari düzeyde, bazı alanlarda ise hâlihazırda öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlardan mezun olan aday sayısının mevcut ve yakın dönem ihtiyacının üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu arada FETÖ ile mücadele kapsamında, MEB’e bağlı, ilişkili ve ilgili birimlerden toplam 27 bin 732 personel kanun hükmünde kararnameler ve sonrasında OHAL Komisyonu aracılığıyla ihraç edildiği öğrenildi.

MAHMUT ÖZAY

Haberle İlgili Daha Fazlası