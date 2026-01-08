NBA'de Shai Gilgeous-Alexander'ın gecesi: Seri 109 maça çıktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Utah Jazz'ı uzatmada 129-125 yendi. 46 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynayan Shai Gilgeous-Alexander, en az 20 sayı attığı maç serisini 109'a çıkardı.
- Golden State Warriors, Stephen Curry'nin 31 sayı, 7 asist, 7 ribauntla öne çıktığı mücadelede Milwaukee Bucks'ı 120-113 mağlup etti.
NBA'de son şampiyon Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da ağırladığı Utah Jazz'ı uzatma sonunda 129-125 mağlup etti.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 46 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performansıyla takımını sırtladı. En az 20 sayı attığı maç serisini 109'a çıkaran Gilgeous-Alexander, 'NBA tarihindeki en uzun ikinci serinin sahibi' oldu.
Thunder'da Chet Holmgren 23 sayı, 12 ribaunt, Jalen Williams 17, Ajay Mitchell 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Jazz'da Lauri Markkanen 29 say, 13 ribaunt, Keyonte George 25 sayı, 11 asist, Jusuf Nurkic 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.
DONCIC'İN TRIBLE DOUBLE'I GALİBİYETE YETMEDİ
San Antonio Spurs, Frost Bank Center'daki karşılaşmada Los Angeles Lakers'ı 107-91 mağlup etti. LeBron James, Austin Reaves ve Rui Hachimura, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giymedi.
Spurs'te Keldon Johnson 27 sayıyla maçta en skorer isim olurken Victor Wembanyama 16 sayı, 14 ribaunt kaydetti. Lakers'ta Luka Doncic'in 38 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Jake LaRavia 16, Jaxson Hayes 10 sayı üretti.
BUCKS DEPLASMANDA WARRIORS'A KAYBETTİ
Golden State Warriors, sahasında Milwaukee Bucks'ı 120-113 yendi.
Warriors'ta Stephen Curry, 31 sayı, 7 asist, 7 ribauntla oynarken kenardan gelen De'Anthony Melton 22 sayı, Jimmy Butler, 21 sayı kaydetti. Giannis Anteokounmpo'nun 34 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performans sergilediği Bucks'ta ise Ryan Rollins 16, Kevin Porter Jr. 15 sayı, 9 asistlik katkı sağladı.