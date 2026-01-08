Silahla öldürülmüştü! Mehmet Polat davasında ‘Pes’ dedirten savunma
Gaziantep’te silahla öldürülen Mehmet Polat’ın davasında yeni duruşma görüldü. Tutuklu sanık A.N.G. kendini “Ben oraya birini öldürmek için gitmedim. Olaylar bir anlık tartışma sonucu gerçekleşti” diyerek savundu.
Gaziantep’te 6 kişi tarafından silahla öldürülen 24 yaşındaki Mehmet Polat davasında şüpheliler, hakim karşısına çıktı.
Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Mehmet Polat davasının 4'üncü duruşmasında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuklu sanıklar E.D., A.D., A.N.G., M.Y., M.F.Y., M.C.D. hazır bulundu.
“BİR ANLIK TARTIŞMA”
Tutuklu sanık A.N.G., savunmasında “Ben oraya birini öldürmek için gitmedim. Olaylar bir anlık tartışma sonucu gerçekleşti. Uzun süredir tutukluyum” diyerek tahliyesini istedi.
Eksik evrakların tamamlanması ve dosyaya yeni eklenen delillerin incelenmesini isteyen mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Gaziantep'te 16 Mart 2023 tarihinde iddiaya göre, husumetli olan 2 şahıs akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma, sonra silahlı kavga çıktı.
Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat (24) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli şahıs tutuklandı.