Sözleşmeli öğretmen atamalarında tarih belli oldu! Bakanlıktan açıklama
Güncelleme:
Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı.
MAHMUT ÖZAY
Tercih başvuruları 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.
