Sözleşmeli öğretmen atamalarında tarih belli oldu! Bakanlıktan açıklama

Sözleşmeli öğretmen atamalarında tarih belli oldu! Bakanlıktan açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sözleşmeli öğretmen atamalarında tarih belli oldu! Bakanlıktan açıklama
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı.

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı.

Tercih başvuruları 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmen atamalarında tarih belli oldu! Bakanlıktan açıklama - 1. Resim

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim desteği! MEB öğrenme kayıplarını giderecekToure derbiye yetişiyor!
