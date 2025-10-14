Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okullarda ara tatili ne zaman? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi gündemde

Okullarda ara tatilinin hangi tarihler arasında yapılacağı gündemdeki yerini koruyor. Tatil hazırlığını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "Okullarda ara tatili ne zaman?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. İşte MEB’in 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi.

Okullarda ilk ders zilinin 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalmasıyla birlikte ara tatil tarihleri de merak ediliyor. Şimdiden tatil planı yapmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler,"Okullarda ara tatili ne zaman?"sorusuna cevap arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi.

OKULLARDA ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlıyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona eriyor.

İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.

MEB 2025-2026 ARA TATİL TAKVİMİ 

  • 10 Kasım 2025: Öğrenciler için birinci ara tatil başlıyor.
  • 14 Kasım 2025: Birinci ara tatil sona eriyor.
  • 19 Ocak 2026: Öğrenciler için yarıyıl tatili başlıyor.
  • 30 Ocak 2026: Yarıyıl tatili sona eriyor.
  • 16-20 Mart 2026: İkinci dönem ara tatili uygulanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

