Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kasım ara tatil semineri online mı, yüz yüze mi?

Kasım ara tatil semineri online mı, yüz yüze mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kasım ara tatil semineri online mı, yüz yüze mi?
Seminer, Online, Yüz Yüze, Kasım, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Öğretmenler 10-14 Kasım arasında yapılacak birinci dönem ara tatil seminerlerinin online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleşeceğini merak ediyor. 2025'in ilk ara tatilinde seminerlerin yapılacağı yöntem öğretmenlerin tatil planlarını şekillendirecek.

MEB bünyesindeki öğretmenler, Kasım ara tatilinin yaklaşmasıyla birlikte seminerlerin nasıl yapılacağına odaklandı. Seminerlerin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı tartışması sürüyor. 

KASIM ARA TATİL SEMİNERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Kasım ara tatilin nasıl yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MEB'in önceki dönem uygulamalarına bakarak, ara tatil seminerleri konusunda iki farklı yöntem de benimseniyor. Bu nedenle kasım ara tatilinin online veya yüz yüze olup olmayacağı hava koşulları ve şartlara göre belli olacak. Çevrimiçi olması durumunda öğretmenler, (ÖBA/EBA) platformu üzerinden seminerleri takip edebilecek. 

Kasım ara tatil semineri online mı, yüz yüze mi? - 1. Resim

2025 KASIM ARA TATİL SEMİNERLERİ UZAKTAN MI?

2025-2026 eğitim takvimine göre ilk ara tatil 10-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Bu doğrultuda, öğretmenler de mesleki çalışma (seminer) programlarına bu tarihler arasında katılacak. Seminerlerin nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, hangi saatler arası kapalı? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması merak ediliyorBorsa güne yükselişle başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Filistin savaşı bitti mi, Gazze'de ateşkes başladı mı? - Haberlerİsrail Filistin savaşı bitti mi, Gazze'de ateşkes başladı mı?Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, hangi saatler arası kapalı? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması merak ediliyor - HaberlerBolu Dağı Tüneli kapalı mı, hangi saatler arası kapalı? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması merak ediliyorCennetin Çocukları Ayşe, Ada Mihrioğlu görme engelli mi? Yıldız oyuncunun gerçekten görüp görmediği merak ediliyor - HaberlerCennetin Çocukları Ayşe, Ada Mihrioğlu görme engelli mi? Yıldız oyuncunun gerçekten görüp görmediği merak ediliyorBarış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Son durumu açıklandı - HaberlerBarış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Son durumu açıklandıTürkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu! - HaberlerTürkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu!Ankara su kesintisi! ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Mamak, Keçiören, Etimesgut... - HaberlerAnkara su kesintisi! ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Mamak, Keçiören, Etimesgut...
Sonraki Haber Yükleniyor...