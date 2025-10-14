Kasım ara tatil semineri online mı, yüz yüze mi?

MEB bünyesindeki öğretmenler, Kasım ara tatilinin yaklaşmasıyla birlikte seminerlerin nasıl yapılacağına odaklandı. Seminerlerin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı tartışması sürüyor.

KASIM ARA TATİL SEMİNERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Kasım ara tatilin nasıl yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MEB'in önceki dönem uygulamalarına bakarak, ara tatil seminerleri konusunda iki farklı yöntem de benimseniyor. Bu nedenle kasım ara tatilinin online veya yüz yüze olup olmayacağı hava koşulları ve şartlara göre belli olacak. Çevrimiçi olması durumunda öğretmenler, (ÖBA/EBA) platformu üzerinden seminerleri takip edebilecek.

2025 KASIM ARA TATİL SEMİNERLERİ UZAKTAN MI?

2025-2026 eğitim takvimine göre ilk ara tatil 10-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Bu doğrultuda, öğretmenler de mesleki çalışma (seminer) programlarına bu tarihler arasında katılacak. Seminerlerin nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı.