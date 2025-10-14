Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Cennetin Çocukları Ayşe, Ada Mihrioğlu görme engelli mi? Yıldız oyuncunun gerçekten görüp görmediği merak ediliyor

Cennetin Çocukları Ayşe, Ada Mihrioğlu görme engelli mi? Yıldız oyuncunun gerçekten görüp görmediği merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cennetin Çocukları Ayşe, Ada Mihrioğlu görme engelli mi? Yıldız oyuncunun gerçekten görüp görmediği merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT'nin popüler dizisi Cennetin Çocukları yeni sezonda güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ayşe karakterini oynayan Ada Mihrioğlu'nun gerçek hayatta görme durumuyla ilgili iddialar ise izleyicilerin radarına girdi.

TRT 1'in popüler dizisi Cennetin Çocukları'nda izleyici karşısına çıkan genç oyuncu Ada Mihrioğlu'nun gerçek hayatta görmesinde sorun olup olmadığı araştırılmaya başlandı

Ada Mihrioğlu, Cennetin Çocukları'nda görme engelli bir çocuğu oynuyor. Henüz 9 yaşında olan çocuk yıldız adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Cennetin Çocukları Ayşe, Ada Mihrioğlu görme engelli mi? Yıldız oyuncunun gerçekten görüp görmediği merak ediliyor - 1. Resim

CENNETİN ÇOCUKLARI AYŞE, ADA MİHRİOĞLU GÖRME ENGELLİ Mİ? 

Ada Mihrioğlu gerçek hayatta görme engelli değildir. Dizideki "Ayşe" karakteri görme engelli bir çocuk olarak kurgulanmıştır ve  Mihrioğlu bu bu rolü oynamaktadır.

Rol gereği görme engelli olan Ada Mihrioğlu, hem oyunculuk hem de dans alanında aktif olarak ilgilenmektedir. Daha önce de Dönence ve Tetikçinin Oğlu gibi yapımlarda da rol alan Ada, senaryo gereğince görme engelli bir çocuğu oynamaktadır.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adanaspor lokantada mahsur kalmıştı! Hesabı ödeyen Yeşilova'dan zehir zemberek sözlerİstanbul'da sıcak saatler! Polisleri peşine taktı, vurularak yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Son durumu açıklandı - HaberlerBarış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Son durumu açıklandıTürkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu! - HaberlerTürkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu!Ankara su kesintisi! ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Mamak, Keçiören, Etimesgut... - HaberlerAnkara su kesintisi! ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Mamak, Keçiören, Etimesgut...Türkiye-Gürcistan muhtemel 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve eksik oyuncular gündemde! - HaberlerTürkiye-Gürcistan muhtemel 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve eksik oyuncular gündemde!Sürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı - HaberlerSürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdıTurgay Erdem kimdir, hangi partiden? Tutuklanma nedeni gündeme geldi - HaberlerTurgay Erdem kimdir, hangi partiden? Tutuklanma nedeni gündeme geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...