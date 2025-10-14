Cennetin Çocukları Ayşe, Ada Mihrioğlu görme engelli mi? Yıldız oyuncunun gerçekten görüp görmediği merak ediliyor

TRT 1'in popüler dizisi Cennetin Çocukları'nda izleyici karşısına çıkan genç oyuncu Ada Mihrioğlu'nun gerçek hayatta görmesinde sorun olup olmadığı araştırılmaya başlandı

Ada Mihrioğlu, Cennetin Çocukları'nda görme engelli bir çocuğu oynuyor. Henüz 9 yaşında olan çocuk yıldız adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

CENNETİN ÇOCUKLARI AYŞE, ADA MİHRİOĞLU GÖRME ENGELLİ Mİ?

Ada Mihrioğlu gerçek hayatta görme engelli değildir. Dizideki "Ayşe" karakteri görme engelli bir çocuk olarak kurgulanmıştır ve Mihrioğlu bu bu rolü oynamaktadır.

Rol gereği görme engelli olan Ada Mihrioğlu, hem oyunculuk hem de dans alanında aktif olarak ilgilenmektedir. Daha önce de Dönence ve Tetikçinin Oğlu gibi yapımlarda da rol alan Ada, senaryo gereğince görme engelli bir çocuğu oynamaktadır.