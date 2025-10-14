Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025-2026 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak?

2025-2026 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak?

- Güncelleme:
2025-2026 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak?
KYK, Burs, Öğrenim Kredisi, Ödeme, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan maddi destek kapsamında, başvurusu kabul edilen adaylar ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

2025-2026 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasına göre, üniversite öğrencileri e-Devlet üzerinden başvurularına erişim sağlayabilecek.

2025-2026 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak? - 1. Resim

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden revize edilecektir.

2025-2026 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak? - 2. Resim

KYK BURSU İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, burs ya da kredi başvurusunu tamamlayıp taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri ödemelerden yararlanabilecek.

İlk defa burs/kredi olacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim sürelerinde ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numalarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme gerçekleşecek. 

2025-2026 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak? - 3. Resim

KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Geçen sene KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla beraber, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmamaktadır. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberimize yer vereceğiz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

