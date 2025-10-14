Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Yaşıyor olmak demek yalnızca atan ve çarpan bir kalbe sahip olmak demektir. Eski defterleri karıştırırsak müflis tüccar durumuna düşeriz,. Gönüllere ulaşırsak kardeşliğimizi güçlü şekilde pekiştiririz. Türk ve Türkiye Yüzyıl'ındaki dipsiz tartışmaları mutabakata bağlamanın hedefindeyiz. Bu hedef ahlakidir. "GERİLİMLERİ BERTARAF ETMEK MÜMKÜN"

Hedefimiz ahlakidir; tastamam akıl, izan ve insan merkezlidir. Çaba ve çalışmalarımız bu yöndedir. Sevgi, saygı ve merhamet bahçesinin bütün çiçeklerini kurutan ideolojik manipülasyonlara direnmek en başta siyaset müessesinin hedefi olmalıdır. Türk milletini feraha eriştirmek asli görevimizdir.

Türk-Kürt ayrışmasını tetikleyen iç ve dış düşman cephesidir. Gerilimleri bertaraf etmek mümkündür.

Türk-Kürt, İnanan–inanmayan, laik–anti-laik ikilemini körükleyen yine aynı odaklardır. Dâhili ve harici tezgâh ise Alevî-Sünnî bloklaşmasını siyasî ve ideolojik dürtülerle süreklilik içinde tahrik ve tahkim etmeye kalkışan Türk ve İslam muhaliflerinin kara kampanyasıdır. İnanç ve ifade hakkıyla insan ve fikir hürriyetinin kullanımına ses çıkaran, itiraz eden, tepki gösteren; buna her kim teşebbüs ve tenezzül ediyorsa ya akıl ve vicdan mahrumudur ya da taşeron olarak sahaya sürülmüş bir ajan provokatör mahlûktur.

İblis uşaklarının kirli tezgahlarını bozma vakti gelmedi mi? Tek yürek olmayalım mı? Samimiyetle diyorum ki hem Aleviyiz hem Sunniyiz, hepsinden de önce Müslüman Türk milletiyiz! Alevi kardeşlerimizin derdi derdimizdir. Aleviliği inan ve kültür muhtevasından çıkaranlar büyük bir yanlışın failleridir. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir.

"CEMEVİNİN İBADETHANE OLARAK GÖRÜLMESİNE SAYGI DUYULMALI"

Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevinin ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazım. Kardeşlerimizin cemevini inanç evi olarak görmelerini anlayışla bakılmalıdır.

Yaklaşık 6 bin metrekarelik alana inşa edilen, aynı zamanda Türkiye'nin ve dünyanın en büyük cemevi Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi açıldı. Edep ve hürmet mektebi, muhabbet meclisi orada kurulacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun...

Ayrıntılar geliyor...