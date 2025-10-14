Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesinden rahatsız oldular! 2 lider alkışlamadı

Hamas ve İsrail arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından dün ABD Başkanı Trump başkanlığında Mısır'da bir barış zirvesi düzenlendi.

4 LİDER AYNI MASADA OTURDU

Zirvede Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile aynı masada oturdu. Diğer liderler ise arka bölümde oturdu.

"SERT ADAM AMA BENİM DOSTUM"

Her fırsatta Erdoğan'a saygı duyduğunu belirten Trump, dün de "Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere bakarsanız, kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor.Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

SADECE 2 İSİM ALKIŞLAMADI

O anlar alkışlarla taçlanırken liderler arasında bulunan 2 kişinin Erdoğan'ı alkışlamadığı görüldü. Bu isimler Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis oldu.