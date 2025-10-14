Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Türkiye ve İspanya'dan ortak operasyon! Konteynerden yüzlerce kilo uyuşturucu çıktı

Türkiye ve İspanya'dan ortak operasyon! Konteynerden yüzlerce kilo uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen "fosil unu" yüklü konteynerde, Gümrükler Muhafaza ekiplerince yapılan kontrollerde 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi. Konteyner, kontrollü teslimat yöntemiyle İspanya'ya gönderildi. İspanya Ulusal Polisi ile yürütülen ortak operasyonda, Madrid'de uyuşturucuyu teslim almaya gelen 3 kişi de yakalandı.

Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan "fosil unu" cinsi eşya yüklü konteyner, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince riskli olarak değerlendirilerek yakın takibe alındı. Söz konusu konteynere yönelik kontroller neticesinde, 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş vaziyette kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edildi.

İSPANYA POLİSİ İLE ORTAK OPERASYON

Söz konusu uyuşturucu madde tespitine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin tüm yönleriyle ortaya çıkartılabilmesi amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı ve operasyona konu konteyner Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İspanya Ulusal Polis Teşkilatı birimlerinin ortak takibi altında Barcelona Limanı'na ulaştı.

3 KİŞİ YAKALANDI

İspanya'daki hareketleri de yakından takip edilen konteynerle ilgili olarak İspanya Polis Teşkilatınca Madrid'te gerçekleştirilen ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü görevlilerince de iştirak edilen operasyon neticesinde, söz konusu uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin faili organize suç örgütü üyesi 3 kişi uyuşturucu maddeyi teslim almaya geldikleri anda kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu ticaretiyle küresel mücadelede uluslararası iş birliğinin güzel örneklerinden birini oluşturan operasyon kapsamında, olaya ilişkin soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülmekte olup Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri gerek ülkemizde gerekse uluslararası çapta toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu!Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Son durumu açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da sıcak saatler! Polisleri peşine taktı, vurularak yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da sıcak saatler! Polisleri peşine taktı, vurularak yakalandıÜsküdar'da frenleri tutmayan İETT otobüsü kaza yaptı! - 3. SayfaÜsküdar'da frenleri tutmayan İETT otobüsü kaza yaptı!Yerlikaya açıkladı! 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası aydınlatıldı - 3. Sayfa10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası aydınlatıldıŞirkete el konuldu! Yurt dışına çıkmak istedi, hayatının şokunu yaşadı - 3. SayfaYurt dışına çıkacaktı, hayatının şokunu yaşadıNe yaptın sen Dilara? Yok böyle oyun! İşin arkasından annesi çıktı... - 3. SayfaYok böyle oyun! İşin arkasından annesi çıktı...Gaziantep'te korkunç iddia! Hemşire yüzüne tüküren hastayı iğne ile öldürdü - 3. SayfaHemşire, yüzüne tüküren hastayı iğne ile öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...