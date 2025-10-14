Türkiye ve İspanya'dan ortak operasyon! Konteynerden yüzlerce kilo uyuşturucu çıktı

Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan "fosil unu" cinsi eşya yüklü konteyner, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince riskli olarak değerlendirilerek yakın takibe alındı. Söz konusu konteynere yönelik kontroller neticesinde, 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş vaziyette kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edildi.

İSPANYA POLİSİ İLE ORTAK OPERASYON

Söz konusu uyuşturucu madde tespitine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin tüm yönleriyle ortaya çıkartılabilmesi amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı ve operasyona konu konteyner Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İspanya Ulusal Polis Teşkilatı birimlerinin ortak takibi altında Barcelona Limanı'na ulaştı.

3 KİŞİ YAKALANDI

İspanya'daki hareketleri de yakından takip edilen konteynerle ilgili olarak İspanya Polis Teşkilatınca Madrid'te gerçekleştirilen ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü görevlilerince de iştirak edilen operasyon neticesinde, söz konusu uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin faili organize suç örgütü üyesi 3 kişi uyuşturucu maddeyi teslim almaya geldikleri anda kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu ticaretiyle küresel mücadelede uluslararası iş birliğinin güzel örneklerinden birini oluşturan operasyon kapsamında, olaya ilişkin soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülmekte olup Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri gerek ülkemizde gerekse uluslararası çapta toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.