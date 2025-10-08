Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu! Mide ve bağırsağında sakladıkları şaşkına çevirdi

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayburt'ta İran uyruklu D.A. hakkında başlatılan analiz sonucuna mide ve bağırsaklarından çok sayıda yabancı madde çıkarıldı. Midesinde 588,55 gr metamfetamin saklayan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bayburt’ta uyuşturucuyu ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan İran uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarından 588,55 gr metamfetamin çıkarıldı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: Mide ve bağırsağında sakladıkları şaşkına çevirdi! - 1. Resim

İÇ BEDEN MUAYENESİNDE ORTAYA ÇIKTI 

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Narkotik Madde Kullanımı İmal ve Ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan analiz çalışmaları sonucunda durumundan şüphelenilen D.A. isimli İran uyruklu şahsın Bayburt Devlet Hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı madde olduğu görüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Şüpheli şahsın içinden 588,55 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı. T.C.K madde 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem yapılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

