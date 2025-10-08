Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > En düşüğü 12 bin TL! İşte Türkiye'de en ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller

En düşüğü 12 bin TL! İşte Türkiye'de en ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En düşüğü 12 bin TL! İşte Türkiye&#039;de en ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konut piyasasının en hareketli olduğu yaz ayları geride kalırken; eylül ayında Türkiye genelinde ortalama kiralar 22 bin TL oldu. En yüksek kira bedellerinde İstanbul, Muğla, Ankara, İzmir ve Antalya ilk sıralarda yer almaya devam etti. Eylülde Muş ve Aksaray illeri, ortalama 12 bin TL ile en düşük kiraların ölçüldüğü iller olarak öne çıktı. Türkiye’de geçen ayki verilere göre “en ucuz 15 il” hangileri oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Konut piyasasının hareketli olduğu ve ev taşıma aktivitesinin yüksek olduğu yaz ayları geride kalırken, eylül itibarıyla sektördeki son durum da belli oldu.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından “ilandaki konutlar dikkate alınarak” yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye genelinde ortalama kira fiyatı Eylül 2025 döneminde 22 bin TL olarak gerçekleşti.

EN PAHALI ŞEHİRLER

Analizde, kiraların en pahalı olduğu ilk 10 şehir şöyle sıralandı:

1-İstanbul: 33 bin TL

2-Muğla: 30 bin TL

3-Ankara: 27 bin TL

4-İzmir: 25 bin TL

5-Antalya: 24 bin TL

6-Kocaeli: 23 bin TL

7-Diyarbakır: 22 bin 500 TL

8-Çanakkale: 22 bin TL

9-Bursa: 20 bin TL

10-Adana: 20 bin TL

En düşüğü 12 bin TL! İşte Türkiye'de en ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller - 1. Resim

EN UCUZ ŞEHİRLER

Kiraların en düşük olduğu ilk 15 şehir ise şunlar oldu:

1-Muş: 12 bin TL

2-Aksaray: 12 bin TL

3-Isparta: 13 bin TL

4-Burdur: 13 bin TL

5-Yozgat: 13 bin TL

6-Şırnak: 13 bin TL

7-Kars: 13 bin 500 TL

8-Bayburt: 13 bin 500 TL

9-Siirt: 14 bin TL

10-Mardin: 14 bin TL

11-Hakkâri: 14 bin TL

12-Düzce: 14 bin TL

13-Kırıkkale: 14 bin TL

14-Osmaniye: 14 bin TL

15-Kütahya: 14 bin 500 TL

En düşüğü 12 bin TL! İşte Türkiye'de en ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller - 2. Resim

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-İstanbul Gayrimenkul Değerlemenin mayıs ayı raporunda, ortalama kiralar 20 bin TL olarak açıklanmıştı. Böylece 3 ayda kiralarda %10’luk bir artış gerçekleşmiş gözüküyor.

-Yüksek kiralı şehirler genellikle batıda yer alıyor. Ancak doğu illerinden Diyarbakır, en pahalı ilk 10 şehir arasında bulunuyor.

-En uygun kiraya sahip şehirler ağırlıklı olarak doğuda yer alırken; Aksaray, Isparta, Burdur, Kütahya gibi orta-batı Anadolu şehirleri ve Düzce gibi Marmara Bölgesi’ne yakın iller de “ucuzluk” anlamında çeşitlilik sunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yakın arkadaşını katleden sanığa 18 yıl hapis!Gençlere evlilik desteği için harekete geçtiler: Beşir Derneği ve Mehir Vakfı her yıl 1500 çifti evlendirecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Havalimanı bir kez daha "Dünyanın En İyisi" seçildi - Ekonomiİstanbul Havalimanı bir kez daha "Dünyanın En İyisi" seçildiToprağın bereketi devlet desteğiyle katlandı: Dekardan 700 kilo ürün alınıyor, kazancı da yüksek - EkonomiToprağın bereketi devlet desteğiyle katlandı: Dekardan 700 kilo ürün alınıyor, kazancı da yüksek182 yıllık dergi el değiştiriyor! Piyasa değeri 1,1 milyar doları aşacak! - Ekonomi182 yıllık dergi el değiştiriyor! Piyasa değeri 1,1 milyar doları aşacak!Sokakları tertemiz yaptılar, primi kaptılar! Belediye personelinden davullu zurnalı kutlama - EkonomiSokakları tertemiz yaptılar, primi kaptılar!Araba hayali için en ucuz krediler! İşte 300 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi - Ekonomi300 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesiErdoğan'dan enflasyon rakamlarıyla ilgili kritik mesaj: Kimse bu durumu karamsarlık tablosuna çevirmesin - EkonomiErdoğan'dan enflasyon mesajı
Sonraki Haber Yükleniyor...